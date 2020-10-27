Zoom’da artık Youtube canlı yayını açılabilecek

Son dönemde popülaritesini artıran uygulamaların başında gelen Zoom, bir takım riskler barındırmasına rağmen en çok ilgi gören video görüşme araçları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Zoom Android uygulaması için bir özelliğini kullanıma sundu.

ZOOM’DA ANDROİD GÜNCELLEMESİ

Zoom, Android sürümünde doğrudan YouTube'dan canlı yayın yapabilme desteğini kullanıma açtı.

Ancak bu güncellemeyi kullanabilmek için Pro, Business, Education veya Enterprise hesabına sahip olmak gerekiyor.

Ayrıca YouTube hesabınızın canlı yayın için uygun olması gerekiyor, Tüm gereksinimleri karşılıyorsanız, telefonunuzdan Zoom uygulamasını açıp canlı yayını başlatabilirsiniz.