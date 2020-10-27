Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zoom’da artık Youtube canlı yayını açılabilecek

Pandemi döneminde hem eğitim hem iş alanında büyük önem kazanan video konferans sistemi kullanıcı sisteminin artmasıyla birlikte yeni özellikleri de bünyesine katmaya başladı. Yeni güncelleme sonrası Zoom Android kullanıcıları canlı toplantılarını aynı zamanda YouTube üzerinden de canlı yayına ulaştırabilecek.

Güncellenme: 12:28, 27/10/2020
Haberler Gündem
Zoom’da artık Youtube canlı yayını açılabilecek

Son dönemde popülaritesini artıran uygulamaların başında gelen Zoom, bir takım riskler barındırmasına rağmen en çok ilgi gören video görüşme araçları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Zoom Android uygulaması için bir özelliğini kullanıma sundu.

ZOOM’DA ANDROİD GÜNCELLEMESİ

Zoom, Android sürümünde doğrudan YouTube'dan canlı yayın yapabilme desteğini kullanıma açtı.

Ancak bu güncellemeyi kullanabilmek için Pro, Business, Education veya Enterprise hesabına sahip olmak gerekiyor.

Ayrıca YouTube hesabınızın canlı yayın için uygun olması gerekiyor, Tüm gereksinimleri karşılıyorsanız, telefonunuzdan Zoom uygulamasını açıp canlı yayını başlatabilirsiniz.

İlginizi ÇekebilirZoom nasıl indirilir ve nasıl kayıt olunur?Zoom nasıl indirilir ve nasıl kayıt olunur?
Android canlı canlı yayın Teknoloji uygulama video konferans YouTube
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more