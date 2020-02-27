Cenevre Otomobil Fuarı’nda elektrik şovu yapacaklar!

Bavyeralı üreticinin tanıtımını yapacağı modeller incelendiğinde “Bir modelde tüm motor seçeneklerini sunan” tek marka özelliğine sahip olduğunu fark edeceksiniz. Özellikle 3 Serisi incelendiğinde otomobilin son olarak bu fuarda hibrit motorlu versiyonla tanıtılacağını görebilirsiniz. Yeni BMW 330e Touring, 100 kilometrede ortalama 1.7 litrelik yakıt tüketimiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

M340d xDrive ise Mild Hybrid olarak geliyor!

BMW M340d xDrive Sedan ve Touring, Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilenecek. Otomobil Sedan ve Touring gövde tipleriyle tanıtılacak. Otomobil 3 litrelik 6 silindirli dizel motora ve 48 voltluk elektrik motoruna sahip. Toplamda 340 bg’lik maksimum güç ve maksimum 700 Nm tork üretiyor.

MARKANIN İLK TAM ELEKTRİKLİ MODELİ TANITILACAK

BMW, Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk tam elektrikli Gran Coupe modelinin konseptin de sahneye çıkaracak. 2019 yılında BMW ve MINI markalarıyla 146 bine yakın elektrikli ve plug-in hybrid otomobil satan BMW Group, 2021 yılı sonuna kadar elektrikle çalışan bir milyondan fazla otomobile sahip olmayı hedefliyor. Bununla birlikte ürün yelpazesini de 2023 yılına kadar 25 yeni elektrikli modeli içerecek şekilde genişletmeyi planlayan BMW Group, bunların yarısından fazlasının tamamen elektrikli model olmasını hedefliyor.