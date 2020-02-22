Cenevre Otomobil Fuarı için geri sayım başladı

Dünya otomotiv sektöründeki gelenekselleşmiş teknolojiler artık yerini daha modern ve çevreci unsurlara bırakıyor. Bu konu üzerine çalışan markalar özellikle 2020 yılıyla birlikte AB’de devreye girecek olan CO2 salımlarıyla ilgili yeni önlemler almak zorundalar.
Otomobil üreticileri yeni ve çevreci teknolojilerini son 5 yıldır sektörel fuarlarda ve organizasyonlarda gösteriyor. Özellikle bu teknolojilerin maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda alışılmış fuar organizasyonları da biraz gölgede kalıyor. Cenevre, Frankfurt, Paris, Detroit, Tokyo gibi dünyanın en önemli merkezlerinde düzenlenen fuarlar maliyet açısından markalara ciddi bir yük olduğu açıklanıyor.
Otomobil severlerin buluştuğu bu fuarlara birden çok marka katılmama ve bunun yerine daha farklı organizasyonlarla tüketicileriyle buluşmayı hedeflediklerini açıklıyor. 90. Cenevre Otomobil Fuarı’na, Cadillac, Citroen, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Tata ve Volvo markaları katılmayacak.
Son günlerin en önemli gündemlerinden biri ise Corona virüsü. Salgın yüzünden Barselona’da düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi iptal edildi. Bundan sonra gözler hemen aralarında tarih olarak büyük bir süre olmayan Cenevre Otomobil Fuarı’na çevrildi. Ancak bu durumla alakalı herhangi bir otomobil markası organizasyona katılmayacağını açıklamadı.
İŞTE 2020 CENEVRE OTOMOBİL FUARI’NDA ÖNE ÇIKAN MODELLER
Aston Martin Vantage Roadster
Audi A3 Sportback
Bentley Continental GT Convertible by Mulliner
BMW 4 Serisi coupe ve cabrio
Bugatti Chiron R
Cupra Leon
DS 4 Crossback
Ferrari Roma
Fiat 500e
Honda Civic Type R makyaj
Honda Jazz
Hyundai i20
Hyundai i30
Hyundai Prophecy Konsept
Kia Sorento
Lexus LF-30 Elektrik
Mercedes-Benz E Serisi makyaj
Mercedes-AMG GLA 45
Mercedes-AMG GLE 63 Coupe
MINI Countryman makyaj
Porsche 718 Cayman ve Boxster GTS
Porsche 911 Turbo
Renault Clio ve Captur hibrit
Seat Leon
Skoda Octavia RS
Skoda Enyaq
Toyota Yaris GR
Toyota B-SUV
Volkswagen yeni Caddy
Volkswagen Golf GTI ve GTD