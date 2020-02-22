Cenevre Otomobil Fuarı için geri sayım başladı

Dünya otomotiv sektöründeki gelenekselleşmiş teknolojiler artık yerini daha modern ve çevreci unsurlara bırakıyor. Bu konu üzerine çalışan markalar özellikle 2020 yılıyla birlikte AB’de devreye girecek olan CO2 salımlarıyla ilgili yeni önlemler almak zorundalar.

İLGİLİ HABER Otomobilciler daha cesur çıktılar!

Otomobil üreticileri yeni ve çevreci teknolojilerini son 5 yıldır sektörel fuarlarda ve organizasyonlarda gösteriyor. Özellikle bu teknolojilerin maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda alışılmış fuar organizasyonları da biraz gölgede kalıyor. Cenevre, Frankfurt, Paris, Detroit, Tokyo gibi dünyanın en önemli merkezlerinde düzenlenen fuarlar maliyet açısından markalara ciddi bir yük olduğu açıklanıyor.



Otomobil severlerin buluştuğu bu fuarlara birden çok marka katılmama ve bunun yerine daha farklı organizasyonlarla tüketicileriyle buluşmayı hedeflediklerini açıklıyor. 90. Cenevre Otomobil Fuarı’na, Cadillac, Citroen, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Tata ve Volvo markaları katılmayacak.

Son günlerin en önemli gündemlerinden biri ise Corona virüsü. Salgın yüzünden Barselona’da düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi iptal edildi. Bundan sonra gözler hemen aralarında tarih olarak büyük bir süre olmayan Cenevre Otomobil Fuarı’na çevrildi. Ancak bu durumla alakalı herhangi bir otomobil markası organizasyona katılmayacağını açıklamadı.

İŞTE 2020 CENEVRE OTOMOBİL FUARI’NDA ÖNE ÇIKAN MODELLER

Aston Martin Vantage Roadster

Audi A3 Sportback

Bentley Continental GT Convertible by Mulliner

BMW 4 Serisi coupe ve cabrio

Bugatti Chiron R

Cupra Leon

DS 4 Crossback

Ferrari Roma

Fiat 500e

Honda Civic Type R makyaj

Honda Jazz

Hyundai i20

Hyundai i30

Hyundai Prophecy Konsept

İLGİLİ HABER Türkiye'de üretilen 4. hibrit model olacak!

Kia Sorento

Lexus LF-30 Elektrik

İLGİLİ HABER Lexus Cenevre'de üçleyecek

Mercedes-Benz E Serisi makyaj

Mercedes-AMG GLA 45

Mercedes-AMG GLE 63 Coupe

MINI Countryman makyaj

Porsche 718 Cayman ve Boxster GTS

Porsche 911 Turbo

Renault Clio ve Captur hibrit

İLGİLİ HABER Renault Cenevre'de elektrikli modellerini tanıtacak

Seat Leon

Skoda Octavia RS

Skoda Enyaq

Toyota Yaris GR

Toyota B-SUV

İLGİLİ HABER Toyota'nın yeni SUV'u Cenevre'de tanıtılacak!

Volkswagen yeni Caddy

Volkswagen Golf GTI ve GTD