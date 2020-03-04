Çin otomotiv pazarına “Corona” şoku!

Çin Binek Otomobiller Derneği(CPCA)’nin açıkladıkları verilere göre şubat ayında otomobil satışları yüzde 80 düştü. Ortalama günlük satışlar ilk üç haftaya göre iyileşse de pazardaki düşüş rekor seviyede. Çin Binek Otomobiller Derneği(CPCA) yaptığı açıklamada, “Markaların showroom satıcıları işlerine ilk 3 hafta içerisinde geri dönüp çalışmaya başladılar. Ancak bu noktada müşteri trafiği oldukça az olduğu için satış gerçekleşmedi.” dedi.

Ülkede Toyota satış adedini 23 bin 800 olarak açıkladı ve bir yıl öncesine göre kaybının yüzde 70 olduğunu belirtti. GM ise yaptığı açıklamada ciddi bir mücadele olduklarını belirtti. Grubun Çin Bölgesi Başkanı Matt Tsien WeChat resmi hesabından durumun 2. çeyrekte daha iyi olacağını belirtti. BMW ve Daimler ise eski yüksek hacimdeki satışlarına geri dönmek için belirli planlar üzerine çalıştıklarını belirttiler.

Corona virüsü Çin’i ekonomik anlamda çok zor durumda bıraktı. Endüstrinin bu şoku atlatıp eski günlerine dönmesi için normal koşullarda 2 yıldan daha fazla bir sürenin geçmesi ön görülüyor. Özellikle satışların ani düşüş hızını yavaşlatmak için yetkililer çalışıyor.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’e tüm otomobil üreticileri son yıllarda akın ediyor. Pazarın en büyük oyuncularından olan Volkswagen ve Tesla’da bu durumdan sert bir biçimde etkilenen üreticiler arasında. CPCA’nın açıklamasına göre üreticilerin bayiilere yaptığı toptan satışlardaki düşüş ise yüzde 86! Bloomberg’in haberine göre Çin’de yer alan milyonlarca firmanın çalışanları virüsten dolayı çalışmaya gidemedikleri için ülkedeki üretim durumu tamamen tehlikede. Yerel otoriteler yıllık ekonomik hedeflerin gerçekleşmesi için kendi teşvik planlarını başlatmış durumda.

Çin’in güney bölgesinde yer alan Foshan’da otomobil satın almak isteyenler için 3000 yuan(340 dolar) teşvik alıcılara sunuluyor. Guangzhou’da ise devlet yeni motor teknolojisine sahip olan otomobillerden satın almak isteyenlere 10 bin yuan ödüyor. Hunan’da ise Geely marka otomobil alanlara 3000 yuan teklifte bulunuluyor.