En hızlı i10’un üretimine başlandı!

İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan i10 N Line, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilmeye başlandı. Yeni i10 N Line, dinamik N Line donanım seviyesiyle donatılmış dördüncü Hyundai modeli olarak dikkat çekiyor.

Otomobilin ön ve arka tamponlarındaki tasarım farklılıkları ayrıca sportif duruşu hemen dikkat çekiyor. Yatay şekilde konumlandırılan LED gündüz sürüş farları, parlak siyah ön ızgara, kırmızı tampon şeritleri ve N Line amblemi ön kısımdaki sportif öğeler. Arka tamponda ise üzeri kırmızı şeritli difüzör ve çift çıkışlı son susturucu bulunuyor. Ayrıca i10 N Line bu donanıma özel jantlara da sahip.

Yeni i10 N Line, sadece gövde kiti ve sportif iç mekanıyla değil aynı zamanda 100 beygir gücündeki 1.0 litrelik Turbo benzinli motoruyla da oldukça ilgi çekici.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Yeni i10 N Line ile ilgili olarak; “i10 N Line, turbo motoru ve sportif görüntüsüyle genç kullanıcıların ilgi alanına girerek tüm beklentileri rahatlıkla karşılayacak. Ayrıca, yeni versiyonla beraber özellikle Avrupa pazarındaki iddiasını da artıracak. Türkiye'de ise normalleşme süreciyle beraber otomotiv sektöründe işler yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Biz de A segmentindeki başarılı oyuncumuz Yeni i10'a karşı artan talep doğrultusunda satış hedeflerimizi yukarı yönlü tekrar revize ettik. Ayrıca, Yeni N Line versiyonun Türkiye'de satışıyla ilgili çalışmalarımız da sürüyor” dedi.