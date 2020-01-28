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Ford Mondeo, SUV mu oluyor?

İngiliz otomobil dergisi Autocar'ın haberine göre Ford, D segmentinde yer alan otomobili Mondeo'yu SUV model olarak yenilemeyi planlıyor. Eğer bu plan gerçekleşirse Mondeo, markanın orta ölçekli bir SUV modeli olacak!

Sozcu.com.tr
12:53 -
Haberler Otomotiv
Ford Mondeo, SUV mu oluyor?

Ford markasının ilk defa 1992 yılında ortaya çıkarttığı D segmenti otomobili olan Mondeo, o günde bu yana 4 farklı jenerasyon olarak üretildi. Tasarımı, kullanışlılığı ve hacmiyle markanın özellikle Avrupa’da en çok tercih edilen otomobilleri arasındaydı.

Ford Mondeo Sedan ve SW Hybrid

Günümüzde ise SUV modellerin tercih oranının artması ve özellikle Mondeo’nun bulunduğu segmente olan ilginin azalması markayı radikal kararlar almaya itti. Mondeo ilk olarak “üretilmeyecek” haberiyle dikkatleri çekti. Bugün ise Autocar Dergisi’nin haberine göre hayatına “orta üst” SUV sınıfında yer alacak bir model olarak hayatına devam edecek.

Ford Mondeo Sedan

Yeni yani SUV olacak olan Mondeo’nun ortaya çıkma tarihi olarak 2021 yılından söz ediliyor. Bu duruma Autocar Dergisi markanın parçalarının listelendiği “fordspecialtools” internet sitesinden ulaşmış. Site yer alan hibrit bir modelin bataryaları için ayrılan alanın büyük olması ve bununla birlikte aracın arka süspansiyonlarının geometrisinin alışkın olunan modellere göre farklı olması Autocar ekibini harekete geçirmiş.

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