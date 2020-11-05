Genç otomobile olan talep arttı

Ekim ayında, sıfır km araç fiyat listelerinin yayınlanması ile birlikte belirsizlikten kurtulan piyasada, 2.el araçların fiyatlarında artış etkisi devam ediyor. arabam. com ilan verilerine bakıldığında 100 bin TL altındaki ilan sayısı azalırken, 150 bin TL ve üzeri ilan sayısında artış bulunuyor.

İşte arabam. com ekim ayı verileri;





EN ÇOK RENAULT İLANI VERİLDİ

Eylül ve Ağustos aylarında en çok ilan verilen marka olan Renault, Ekim ayında da %17 oranıyla liderliğini korumaya devam ediyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot ve BMW izliyor. Eylül ayında Honda yerine listeye giren Mercedes-Benz, %3'lük ilan oranıyla Ekim ayında da listede yerini alıyor.

EN ÇOK İLAN VERİLEN MODELLER

Ekim ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio ve Astra'nın yanına Focus da eklendi. Bu üç modeli sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

QASHQAI SEGMENTİNDE LİDER

2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde en yüksek oran yine Nissan Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tuscon, Peugeot 3008 modelleri izliyor. Ekim ayında Nissan Juke markasının %1'lik düşüş yaşadığı görülüyor.

VERİLEN İLANLARIN MODEL YILLARI

Ekim ayında en fazla ilan verilen araç model yılları %8 oranı ile 2017, 2016, 2015 ve 2012 oldu. 2017 model ilan sayısındaki artış, bizlere sıfır km. araç fiyatındaki yükselme nedeniyle 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin de arttığını gösteriyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

Fiyatlar Artmaya Devam Ediyor

Sıfır araç stoklarındaki sıkıntının ve dövizdeki artışın devam etmesi, araç alımının bir yatırım haline dönüşmesi sonucu 2.el araç fiyatlarının da artması ile 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL aralığındaki ilanlar %2 düşüş yaşarken özellikle 200 bin TL üstü ilanların sayısı arttı.

KİLOMETRESİ YÜKSEK ARAÇLAR POPÜLARİTESİNİ KORUYOR

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar Eylül ayında olduğu gibi Ekim ayında da daha çok görülüyor. İkinci el araç fiyatlarının artmasıyla, daha uygun fiyatlı yüksek kilometreli araçlara talep devam ediyor.