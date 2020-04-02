Honda da süreyi uzattı…

Honda, Türkiye Şekerpınar’da bulunan fabrikasında kompakt sınıftaki modeli olan Civic’in sedan versiyonunu üretimini gerçekleştiriyor. Yıllık 50 bin adet üretim kapasitesi bulunan fabrika da 770 çalışan bulunuyor. Markanın üretime ara verme süresinin uzatılmasıyla alakalı açıklaması;

“Honda Türkiye 19 Mart 2020 tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 23 Mart 2020 tarihinden 6 Nisan 2020 tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 13 Nisan 2020 tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor.

Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir. Bu adım, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı.”

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