İlk 2 ayda en çok satan otomobiller

Türkiye’nin lokomotif sektörü pozisyonunda olan otomotiv geride bıraktığımız 2 yıl boyunca pek iyi dönemler yaşamıyor. Özellikle 2019 yılında ciddi anlamda kan kaybeden pazarda toplam otomobil ve hafif ticari araç satış adedi 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. Bu da bir önceki yani 2018 yılına göre yüzde 20’nin üzerinde daralma anlamına geliyor.

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2019 yılı sonunda ortaya çıkan satış adetlerine bakıldığında Fiat Egea 55 bin 430 adet satılarak Türkiye’nin en çok satan otomobili unvanına 4. kez sahip olmuştu. Hemen arkasında ise bir yerli üretim daha olan Renault’un B segmenti otomobili Clio geldi. Clio toplamda 28 bin 844 adet satılarak ikinci olmuştu. Bir diğer yerli üretim olan Megane Sedan ise 23 bin 211 adet satılarak ilk üçte yer almıştı.

2020 yılının ilk iki ayındaki satışlara bakınca ise Türkiye’de üretilen otomobillerin listedeki yerlerini aldıklarını görüyorsunuz. Fiat Egea, Renault Clio ve Megane, Toyota Corolla, Honda Civic ilk sıralardalar.

SUV ürünlere olan ilginin artması en çok satanlar listesini doğrudan etkiledi. İlk 10’da 4 adet SUV model yer alıyor.

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İŞTE TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ

FIAT EGEA OCAK:1850 ŞUBAT:3592 TOPLAM:5442

RENAULT MEGANE OCAK: 1724 ŞUBAT: 3227 TOPLAM: 4951

TOYOTA COROLLA OCAK: 2165 ŞUBAT: 2338 TOPLAM: 4503

RENAULT CLIO OCAK: 641 ŞUBAT: 2957 TOPLAM: 3598

VOLKSWAGEN PASSAT OCAK: 1735 ŞUBAT: 1781 TOPLAM: 3516

HONDA CIVIC OCAK: 1000 ŞUBAT: 1266 TOPLAM: 2266

DACIA DUSTER OCAK: 934 ŞUBAT: 1182 TOPLAM: 2116

PEUGEOT 3008 OCAK: 493 ŞUBAT: 1218 TOPLAM: 1711

HYUNDAI TUCSON OCAK: 646 ŞUBAT: 950 TOPLAM: 1596

CITROEN C5 AIRCROSS OCAK: 301 ŞUBAT: 1046 TOPLAM: 1347