İngiliz üretici 500 çalışanını işten çıkaracak!

2020 yılının ilk çeyreğinde marka vergilendirme öncesinde toplamda 119 milyon sterlin zarar etti. Aston Martin bu kayıptan 28 milyon sterlin kurtarma adına yeni önlemler alıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre Aston Martin kısa bir süre içerisinde ilgili sendikalarla ile konsultasyona başlayacak ve 500 çalışanıyla yollarını ayıracak. Bu hareket sayesinde markanın önden motorlu spor otomobil üretimi azalacak ve “temel sıfırlama” diye adlandırılan dengeleme politikasının bir parçası olarak öne çıkacak. Şirket bu sayede yılda 8 milyon sterlin tasarruf sağlayacak…

Aston Martin 2020 yılı ocak ayı sonunda 10 milyon sterlinlik maliyet azaltma çalışmasını açıklamıştı. Bu çalışmaya ek olarak marka işletme maliyetlerinden de 10 milyon sterlin daha tasarruf etmeyi amaçlıyor. Firmanın yıllık sermayesi de 10 milyon sterlin azaltılacak. Son olarak Aston Martin’in 2020 yılında yeniden yapılandırma maliyetlerinin 12 milyon sterlin olması bekleniyor.

Markadan yapılan açıklama, “Aston Martin diğer departmanlardan olan pazarlama, seyahat, yüklenici sayıları gibi bölümlerde de maliyet azaltmaya gidecek ve kritik olmayan harcamalar işletmenin her düzeyinden kaldırılacak. Bu kazanımlar için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz” şeklinde oldu.