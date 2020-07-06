İngiltere otomotiv pazarındaki düşüş devam ediyor

İngiltere otomotiv pazarı kan kaybetmeye devam ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle mart, nisan ve mayıs aylarında ciddi oranlarda düşen satışlar haziran ayında da düşmeye devam etti. Mart ayında yüzde 44, nisan ayında yüzde 97 ve mayıs ayında da yüzde 89 oranında pazarın gerilediğini belirtelim.

Motor Üreticileri ve Satıcıları Derneği (SMMT) verilerine göre haziran ayında ise pazar yaklaşık 145 bin adet seviyesinde. SMMT yaptığı açıklamada 2020 pazarının ilk 6 aylık döneminin 2019’a göre yüzde 50 geride olduğunu da belirtti.

İngiltere’deki her otomobil fabrikası henüz aktif pozisyonda değil ve faaliyette olan tesislerinde büyük bir kısmı düşük kapasite ile çalışıyor. 1 Haziran tarihinden itibaren kapılarını açan showroomlar Galler ve İskoçya’da 22 ve 29 Haziran tarihlerinde açıldı. (Reuters)