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Kasko dolu hasarını öder mi?

Sonbahar mevsiminin kendisini iyice hissettirmeye başladığı şu günlerde, meteorolijiden bazı şehirlerde ve bazı zamanlarda dolu yağışı uyarısı geldi. Zorunlu trafik sigortası aracınızın doğal afetten etkilenmesi durumunda hasarını karşılamıyor.

Sozcu.com.tr
15:33 -
Haberler Otomotiv
Kasko dolu hasarını öder mi?

Sonbahar mevsimini yaşadığımız şu günlerde meteoroloji havanın gelecek günlerde daha da soğuyacağını ve yağış biçiminin belirli bölge ve dönemlerde dolu biçiminde olacağını belirtiyor. Zorunlu trafik sigortası doğal afetten doğan hasarları karşılamıyor. Trafik sigortasına ek olarak yaptırılan kaskoda ise dolu teminatı varsa hasarlar sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. Kasko poliçenizde dolu hasarını karşılayacak ilgili madde yer alıyorsa hasarınız sigorta şirketi tarafından karşılanıyor.

Dolu hasarları kasko teminatları içinde bulunmaktadır. Sigorta şirketleri dolu hasarı sonrası otomobillerde gelecek zararlar kaskonun bozulmayacağını belirtiyor. Eğer araç kasko sigortanız var ise doğal afet, dolu sonucu meydana gelen durumlarda dolu hasarı kaskoyu bozmuyor. Ancak doğal afet sonucu aracınızın onarılması durumunda tramer bilgisi kaydında dolu hasarı onarımı diye belirtiliyor.

BOYASIZ GÖCÜK DÜZELTME NEDİR?

Dolu gibi yağışlardan sonra aracın kaporta bölümünde oluşan göçükler küçük ve boyan kullanılmadan düzeltilecek seviyede oluyorlar. Bu tarz hasarların düzeltilmesi için özel el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarma işlemi gerçekleştiriliyor. Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın geleneksel yöntemlerle(kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami düzeyde korunmuş olur, bu sayede ikinci el satışlarda bu araçlar için değer düşüklüğü söz konusu olmaz. Özellikle son yıllarda sıkça karşılaşılan dolu yağışları nedeniyle araçlar üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için kullanılan en doğru ve teknolojik yöntemdir.

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Son güncelleme: 15:38 29.09.2020
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