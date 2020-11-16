Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinin ardından yaptığı açıklamada;

“T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine, 7 hafta gibi çok kısa bir sürede hazırlandık. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 850 kişilik kadromuzla çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak kusursuz bir yarış yönettik.

Birçok ülke mevcut pandemi şartlarında bu tür organizasyonları yapamazken, bu kadar kısa bir zamanda üst düzey bir organizasyon ile ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Uzun zaman sonra ülkemizin ev sahipliği yaptığımız bu büyük organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleşmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm görevli ve gözetmenlerimize çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İSTANBULPARK’TA KAZANAN HAMILTON OLDU

Formula 1'de sezonun 14. yarışı büyük heyecana sahne oldu. Yarışa 6. sırada başlayan Lewis Hamilton, damalı bayrağı en önde görerek hem yarışı kazandı hem de Formula 1'de 7. şampiyonluğuna ulaştı. İngiliz pilot, bu şampiyonlukla birlikte efsane Alman pilot Michael Schumacher'in de rekoruna ortak oldu. Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019‘dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşmış oldu.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Racing Point pilotu Lance Stroll, 9. sıraya kadar düşüp yarışı bu sırada tamamladı ve podyumun uzağında kaldı.

Toplamda 7. kez dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Hamilton, takım arkadaşı Valtteri Bottas'a tur bindirdiği yarışta bir diğer Racing Point pilotu Sergio Perez'i geçip yarış bitene kadar da arkasına bakmadan farkı açarak kariyerine bir yarış zaferi daha eklemeyi başardı.

İstanbul'daki 58 turluk yarışı 4 pilot tamamlayamadı. Alfa Romeo’dan Antonio Giovinazzi, Williams pilotu Nicholas Latifi ve Haas'ın iki pilotu Romain Grosjean ile Kevin Magnussen damalı bayrağı göremedi.

İLK 10 SIRA

1- Lewis Hamilton (Mercedes-AMG)

2- Sergio Perez (Racing Point)

3- Sebastian Vettel (Ferrari)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Carlos Sainz (McLaren)

6- Max Verstappen (Red Bull)

7- Alexander Albon (Red Bull)

8- Lando Norris (McLaren)

9- Lance Stroll (Racing Point)

10- Daniel Ricciardo (Renault)