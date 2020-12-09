Madeni yağ pazarına geri dönüyorlar

BorgWarner, Türkiye'deki satış sonrası ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak İzmir'de üretim tesisleri bulunan ve 150'den fazla ülkede varlığını sürdüren Delphi Technologies'i bünyesine katan BorgWarner, başta motor yağları olmak üzere fren spreyi, fren sıvısı ve antifriz ürünlerinin olduğu yeni yerli üretim ürün yelpazesini tanıttı.

Delphi Technologies Satış Sonrası altında yeni D markasıyla tanıtılan ürünler hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlar için üretilmeye başlandı. Yeni ürün yelpazesinin amiral gemisi olan D marka motor yağları ise hem sentetik hem de yarı sentetik versiyonlarıyla OEM gereksinimlerini karşılarken, 1, 4, 5, 7 ve 10.5 litre seçenekleriyle Türkiye genelinde pazara sunuldu.

Delphi Technologies Satış Sonrası Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, “8 yıllık bir sürenin ardından, yerli üretimle Türkiye motor yağı pazarına geri döndük ve bu yeni motor yağı ürününü, mevcut yedek parça portföyümüzü tamamlayıcı bir ürün olarak satış sonrası pazarına sunuyoruz. Hem binek, hem de hafif ticari olmak üzere benzinli ve dizel araçların teknik gereksinimlerini karşılayan, 1 litreden 10.5 litreye kadar çeşitli hacimlerde birinci sınıf ürün yelpazesi sunuyoruz. Güçlü dağıtım kanallarımız sayesinde; ürün portföyündeki tüm sıvılarımız, Türkiye çapındaki önde gelen bağımsız yedek parça bayilerinde satışa sunulacak” dedi.