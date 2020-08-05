MAN’ın elektrikli otobüsüne ödül!

Küreselleşen dünya ile birlikte çevreci ve sürdürülebilir teknolojilere olan ihtiyaç da arttı. Bunu gören birçok firma günümüzde elektrikli araçlara yönelmiş durumda. Oysa, ticari araçların güçlü ve köklü markası MAN, yarım asır önce bunu öngörerek, insana ve çevreye katkı hedefiyle ilk elektrikli otobüsü üretti. Şehir içi yollarda hava kirliliği ve gürültü ile mücadeleye olumlu katkı sunmak amacıyla üretilen 750 HO-M10 E model ilk elektrikli otobüsün tanıtımı da 1970 yılında Münih tesisinde yapıldı.

Büyük yankı uyandıran tanıtımın ardından ilk prototip, kapsamlı fabrika testlerinin ardından Ocak 1971'de yıl boyunca bir dizi testten geçirilmesi için Koblenz'de bir ulaştırma firmasına teslim edildi. 99 yolcu kapasitesi ve 50 kilometrelik menzili ile buradaki düzenli servis hizmetinde önemli bir arıza yapmayan elektrikli otobüs, hiç egzoz emisyonu olmaksızın yaklaşık 6.000 kilometre yol yaptı. Römorka yerleştirilmiş batarya ile 2-3 saatlik sürüş imkanı sunan ve değiştirme istasyonundaki yedek römork değişimi ile sürekli çalışması sağlanan otobüsün bataryası ise, elektrik talebinin az ve ucuz olduğu saatlerde şarj edildi.

1972 MÜNİH OLİMPİYATLARINDA ŞAMPİYONLARI TAŞIDI

MAN'ın elektrikli otobüsleri 1972 yılında düzenlenen Münih Olimpiyatları'nda da zirvedeki atletlerin taşımasında kullanıldı. Şampiyon atletler Olimpiyat Parkı ve Olimpiyat Köyü arasında iki elektrikli ve sekiz doğalgazlı MAN otobüsleri ile taşındı. 15 Ekim 1974'te MAN ilk yeni bataryalı-elektrikli otobüslerini Mönchengladbach şehrine teslim etti. Yıllar içinde geliştirilerek, kapasiteleri yüzde 50 artırılmış batarya üniteleri ile yenilenmiş ve otomatik değiştirilen römork modülü sayesinde 80 kilometrelik menzille ulaşan otobüsler daha sonra da Dusseldorf – Frankfurt am Main şehirleri arasında kullanıldı.

MAN, uzun yıllar boyunca etkin dizel motorların yanı sıra hibrid tahrik sistemleri ve doğalgazla çalışan motorları da hizmete sunarak, farkını ortaya koydu. 1970'lerden beri hibrid köprüleme teknolojisi üzerinde araştırmalar yapan firmanın, emisyonsuz ulaşımın ilk adımı olarak, görülen hibrid otobüsleri Lion's City Hybrid ve MAN EfficientHybrid otobüsleri bugün şehir içi ulaşımda en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

12 ve 18 metrelik versiyonları bulunan ve lansmanı da 2018 IAA fuarında yapılan Lion’s City E, akılcı tasarımı ve üst düzey teknolojisi ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Lion's City E, iyi düşünülmüş genel konseptinin yanı sıra hücre ve batarya teknolojisiyle toplu taşıma operatörlerinin e-mobilite dünyasına girişlerinin de önünü açıyor.

2020 İF Tasarım Ödülü ile yeni yıla giren Lion's City E, uluslararası tasarım yarışması Automotive Brand Contest (Otomotiv Marka Yarışması) Ticari Araçlar kategorisinde ‘Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. German Design Council (Alman Tasarım Konseyi) tarafından her yıl olağanüstü ürün ve iletişim tasarımı için verilen ödüller, dünyanın tasarım alanındaki en prestijli organizasyonlarından biri olarak, kabul ediliyor. Gazeteci, tasarım ve iletişim uzmanlarından oluşan ödül jürisi yaptığı Lion’s City E, değerlendirmesinde; otobüsün tamamen elektrikli olmasının yanı sıra şehir manzarasına dinamik yeni bir tarz kazandıran şık Smart Edge tasarımı, modele özel tasarım aksamı, elektrikli tahrik sistemi, yüksek kaliteli keskin yanal hatlı dış tasarımı, şık ve iyi oranlanmış tavan yapısı, arka kısmında motor kulesinin atılmasıyla kazanılmış keyifli, aydınlık oturma alanı, ağırlığı azaltan yeni malzemeler, otobüse kendi tarzını veren dinamik, zamansız hatlar, bölümlere ayrılmış dış yüzey, renk, döşeme, aydınlatma konsepti, engellilerin erişebileceği iç mekânı ve ergonomik sürücü kokpiti fonksiyonlarına dikkat çekti.