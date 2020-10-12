Otomotiv sanayi üretimi ilk 9 ayda yüzde 19 azaldı

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam üretim yüzde 19 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 854 bin 227 adet, otomobil üretimi ise 575 bin 761 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artarak 508 bin 239 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 70 oranında arttı ve 388 bin 690 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 22 seviyesinde daralırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 7, hafif ticari araç grubunda yüzde 23 oranında azaldı. 2019 yılı OcakEylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 97, hafif ticari araç pazarı yüzde 99 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 85 arttı.

2020 yılı Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 33 oranında, otomobil ihracatı yüzde 30 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 616 bin 120 adet, otomobil ihracatı ise 417 bin 45 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 24, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 17,4 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 25 azalarak 6,3 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 25 azalarak 5,6 Milyar euro seviyesinde gerçekleşti.