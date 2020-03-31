Otomotiv şirketleri tıbbı cihaz üretmek için sıraya girdi

Corona virüsü salgınıyla mücadele konusunda herkes elinden gelen desteği vermeye çalışırken, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en başta otomotiv şirketleri elini taşın altına sokuyor.

Ford Otosan'dan Tofaş'a, Toyota'dan TT Motors'a kadar bir çok otomotiv şirketi tıbbı cihaz ve maske üretmeye başlarken, bu konuda ilk hareketi ise Fransız Renault'un Dünya Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, sosyal medya üzerinden başlattı. Aynı zamanda Türkiye'de kurulan ‘Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi’nin (SMI) de başkanı olan Doğu, dünyadaki örnekleri göstererek, “Hadi biz de yapalım. 3D yazıcısı olan var mı?” çağrısı yaptı. Bunun için Renault’un İspanya Palancia fabrikasındaki arkadaşlarından sağlık çalışanlarını için yüz kalkanlarının 3D yazıcı datalarını ve nasıl üretileceğine ilişkin bilgileri alan Hakan Doğu, tüm 3D dosyalarını Google Drive ile paylaşıp, sosyal medyada herkesin kullanımına açtı.

İHRACATÇILAR: Hakan Doğu’nun bu girişimi sonrası Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) sponsorluğunda İTÜ Arı Teknokent'te doktorların test yaparken kendilerini korumak için kullandığı bu yüz kalkanlarından ilk etapta 2 bin 500 adet üretilip, bakanlığa teslim edileceği bilgisi paylaşıldı.

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TT MOTORS: Otomotiv ihracatçılar birliğiyle eş zamanlı dönemde, TT Motors markasıyla el yapımı özel motosiklet üretip dünyaya ihraç eden Tarhan Telli, son teknolojik makinalarla maske üretmeye başladı. Telli, 4 haftada 7 milyon adetlik üretime ulaştı.

FORD OTOSAN: Bu gelişmeler sonrası Türkiye'nin en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Ford Otosan, Corona virüsle mücadelenin temel dayanağını oluşturan sağlık çalışanları için tasarımını tamamladığı yüz maskelerini üreteceğini duyurdu. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, ilgili bakanlıklarla ihtiyaca yönelik yaptıkları görüşmelerin sonucunda; 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladıklarını, yüz maskelerinin seri üretimine hazır olduklarını açıkladı.

TOFAŞ: Türkiye'nin yine büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Tofaş da, Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına için tıbbi destek ekipmanları üretmeye başladı. Sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla geliştirilen “Biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabini” Bursa Şehir Hastanesi hekimlerine teslim edildi. Ayrıca firma bu ekipmanlara ek olarak “siperlikli maske”nin seri üretimine başlayarak, sağlık çalışanlarına destek sağlayacağını belirtti.

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TOYOTA: OİB, TT Motors, Ford Otosan ve Tofaş’tan sonra son olarak Toyota da sağlık çalışanları için Türkiye’de ekipman üretmeye başladı. Japon şirketin bünyesindeki tedarik şirketi Toyotetsu Otomotiv, Şekerpınar fabrikasında 3D Printer ile ‘siperli maske' üretip, sağlık kuruluşlarına ulaştırmayı hedefliyor.