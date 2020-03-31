Corona ile mücadeleye hangi şirket nasıl destek oldu?

Çin’de ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsünün etkisi Türkiye’de de her geçen gün daha çok artıyor. Bu süreçte yetkililer özellikle vatandaşların evlerinde kalmasını isterken şirketler de virüs ile mücadele için bir takım kararlar aldı. İşte şirketlerin corona ile mücadele için aldıkları kararlar:

KOÇ HOLDİNG

Koç Holding, Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerini corona virüsüne karşı kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

Divan tarafından yapılan açıklamada, “Divan Grubu olarak bu olağanüstü zor günlerin neferi olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onlara minnettarız. Ülkemize ve toplumumuza karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerimizi sağlık çalışanlarının hizmetine sunuyoruz. ” ifadelerine yer verildi.

Arçelik, 170 hastaneye çamaşır ve kurutma makinası ile fırın, çay, kahve ve tost makinaları yolladı. Öte yandan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yüz maskelerinin seri üretiminin yan sanayi ile birlikte Ford Otosan'ın geliştirdiği kalıpla yapılacağını dile getirdi.

Solunum cihazı üreten Biosys firması üretimlerini daha da hızlandırabilmek için bir elektronik markasının altyapısına ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik firmasının tüm teknolojisini, solunum cihazı üreten Biosys firmasına kullandırma kararı aldı.

YILDIZ HOLDİNG

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülker, karantina altında bulunan 20 bin kişiye gıda ürünleri ulaştırdıklarını söylerken, 3 bin adetlik medikal ürün ve malzeme desteğinde bulunduklarını belirtti.

BP TÜRKİYE

BP Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulanslara ücretsiz akaryakıt temin edecek. Bu bağış, Nisan ayı boyunca 1 milyon TL değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

BİLGİLİ HOLDİNG

Bilgili Holding, İstanbul'da yer alan otel ve öğrenci yurtlarında bulunan toplam 500 odasını, corona virüs ile mücadelede en safta yer lan sağlık çalışanlarına tahsis etti.

KİĞILI

Tekstil devi Kiğılı corona ile mücadele kapsamında internet sitesi üzerinden baklagil ve market ürünleri satmaya başladı. Şirketten yapılan açıklamada “Zaman; sabretme, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme günü. Bu amaçla evimizi diğer üreticilere de açıyoruz. Türkiye'nin evde bir eksiği kalmasın diye bir araya geliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İŞ İNSANLARININ DESTEĞİ İLE 300 BİN GIDA KOLİSİ HAZIRLANDI

Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca dağıtılacak olan 300 bin gıda kolisi hazırlandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre gıda kolilerinin hazırlanmasında devletin cebinden bir kuruş çıkmadı. Kolilerin ücretlerini iş insanları Cemal Kalyoncu, Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz, Mehmet Nazif Günal, Yıldırım Demirören, Vahap Küçük, Fuat Tosyalı, Mesut Toprak Bey, Nazım Salur ve Fenerbahçeli futbolcular üstlendi.

AMAZON

Amazon da, Türkiye'de COVID-19 krizinden en fazla etkilenen kesimlerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 3,5 milyon TL bağış yaptı. Bağış kapsamında, kamu hastanelerinin acil olarak ihtiyaç duyduğu solunum sorunlarına karşı kullanılacak tıbbi alet ve cihazlar tedarik edilerek ihtiyaç duyan kurumlara dağıtılacak.

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