PSA Türkiye’deki pazar payını yüzde 2.1 artırdı!

Groupe PSA Türkiye 2019 yılında altı yeni modeli pazara sunarken; Türkiye çapında Peugeot, Citroën, DS ve Opel markaları için toplam 26 yeni showroom'u, sekiz Distrigo merkezini ve 28 Euro Repar Car Service noktasını hizmete açtı. 2019 itibariyle toplam 99 yatırımcıya ve 147 hizmet noktasına sahip olan Groupe PSA Türkiye'nin, markaların tek çatı altında birleşmesinden doğan sinerji ile birlikte 24 yatırımcısı çok markalı oldu. 2020'de 23 yatırımcının daha çok markalı yapıya geçmesi planlanıyor.

PEUGEOT 28 BİN 861 ADET ARAÇ SATTI!

Peugeot Türkiye, 2019'un sonunda 28 bin 861 adetle pazar payını +1,2 puan artırarak %6'ya ulaştırdı. Bu sonuçlarla pazarda iki basamak yükselerek beşinci sıraya yerleşti. Peugeot SUV 3008 modeli ile C-SUV segmentinde liderliği yakalarken, 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan ve benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan Peugeot SUV ailesi de 2019 yılında toplam SUV segmentinin lideri oldu. Özellikle güçlenen perakende satış hacmi ile pazar payında +1,3 puan artış kaydeden Peugeot Türkiye, sektörde uzmanlaşmış Peugeot Professional ekibi ile de hafif ticari araç pazarında payını +2,4 puan artırdı ve dördüncü sıraya yükseldi. Peugeot Türkiye'nin bu başarısında son dönemde güçlendirilen bayi ağı, iyileştirilen satış ve müşteri deneyimi süreçlerinin yanısıra ürün gamında yenilenen Rifter, Boxer Minibüs ve 508 Sedan modelleri önemli rol oynadı.

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CITROEN’İN PAZAR PAYI YÜZDE 18 DARALDI!

Mart 2019 itibariyle Groupe PSA Türkiye çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Citroën Türkiye, Mart-Aralık 2019 döneminde toplam pazar %18 oranında daralırken, satışlarını %11 oranında artırdı. Yıl genelinde ise pazar payını +0,5 puan artırarak 2019'u %2,5 ile tamamladı ve sıralamada +2 puan yükseldi.

DS’İ TÜRKİYE’DE 7 CROSSBACK MODELİ KURTARDI

DS Automobiles Türkiye ise %20,3 daralan otomobil pazarına rağmen satışlarını %14 oranında artırdı. 2018 yılında tanıtılan DS 7 CROSSBACK satışlarını da %78 oranında artırdı. Haziran ayında pazara sunduğu DS 3 CROSSBACK modeli ile başarılı bir lansman süreci geçiren DS Automobiles Türkiye, her iki modelinde de vergi avantajına sahip dizel ve benzinli seçenekleri ile Türkiye pazarına hitap ediyor.

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OPEL YILI İLK 10’DA TAMAMLADI

Opel Türkiye de yılın son çeyreğinde pazar payını 2018'in son çeyreğine göre %65 oranında artırarak toplam pazarda yılı %3,8 pazar payı ile kapadı. Sıralamada da +3 sıra yükselişle ilk 10'a yerleşti. Binek otomobil pazarında da benzer bir başarı kaydeden Opel Türkiye, son çeyrekte elde ettiği %50'lik artış ile yılı %4,3 pazar payı ile tamamladı, sıralamada da +3 sıra yükselerek dokuzuncu oldu.

2019 yılı sonuçlarını değerlendiren Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille; “2019 bizim için bir dönüşüm yılıydı. 2020 ise ciddi büyüme kaydedeceğimiz bir yıl olacak. Müşteri memnuniyeti ve büyüme odaklı yaklaşımımıza devam edeceğiz.” dedi.