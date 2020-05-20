Renault 400 çalışanını işten çıkartacak!

Covid-19 salgını yüzünden markanın Revoz fabrikasındaki vardiya sayısı azaltıldı. Geçen ay Renault, günlük 3 vardiya çalışma sistemine bu ay geçmek için çalışmalar yaptıklarını açıklamıştı.

Markanın habere konu olan Revoz tesisinde 3 bin 200 çalışanı bulunuyor. Renault burada Clio, Twingo ve Smart’ın 4 kapılı modeli olan ForFour’un elektrik motorlu versiyonunu üretiyor. Fabrikanın düşük hızda çalışması ve uyulması gereken pandemi süreci kuralları yüzünden markanın böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Ayrıca bu duruma bir de Avrupa otomotiv pazarındaki daralma ve azalan talebinde eklenmesiyle işler iyice karışmış oluyor.

Slovenya’da 1467 corona virüsü vakasına rastlanırken 104 kişi de hayatını kaybetti.