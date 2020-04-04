Renault ikinci elde altın gibi…

Cardata, ikinci el araçlar arasında yaptığı araştırma sonucunda son bir yıl içinde en çok değer kazanan marka ve model araçları açıkladı. 2017 model Renault Megane 1.5 DCI Sedan 2. elde yüzde 46 değer kazanarak en çok değer kazanan otomobil oldu.

Renault markası listede farklı model ve donanıma ait modellerle de yer aldı. 2016 model Renault Megane 1.5 DCI Sedan yüzde 42'lik değer artışıyla ikinci sırada bulunurken, 2017 model Renault Clio 1.5 DCI yüzde 41'lik değer artışıyla üçüncü oldu. Türkiye'de en çok değer kazanan dördüncü otomobil modeli ise 1 yılda yüzde 38 ikinci el değeri kazanan 2017 Renaut Megane 1.6 Joy oldu.