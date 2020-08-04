Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Virüs sürecinde otomobil fiyatları…

2020 yılının başından itibaren tüm sektörleri olduğu gibi otomotiv sektörünü de direkt olarak etkileyen corona virüsünün etkileri bir süre daha devam edeceğe benziyor. Özellikle karantina dönemleri boyunca birçok üretici otomobil üretimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Her ne kadar bugün üretimlerine tekrar başlasalar da bu defa da düşük kapasite ve yüksek taleple mücadele etmek zorunda kaldılar.

Türkiye otomotiv endüstrisinde de durum ne yazık ki aynı. Yüksek talebe düşük üretim adedi ve arz ile cevap vermeye çalışan markaların bu durumuna bir de yüksek vergilendirme eklenince fiyatlar ne yazık ki artmaya başladı. Biz de sizler için bugün fiyatlarını yayınlayan markaların en ucuz otomobillerini bir araya getirdik.

FIAT PANDA 1.2 69 HP URBAN 103 BİN 900 TL

FIAT EGEA 1.4 FIRE 95 HP EASY 103 BİN 900 TL

RENAULT CLIO 4 JOY 0.9 TCe 90 HP 110 BİN 900 TL

RENAULT SYMBOL JOY 0.9 TCe 90 HP 115 BİN 250 TL

DACIA LOGAN MCV AMBIANCE TURBO 90 HP 118 BİN 400 TL

RENAULT CLIO 5 JOY 1.0 SCe 72 HP 121 BİN TL

DACIA SANDERO STEPWAY TURBO 90 HP Easy-R 127 BİN 100 TL

KIA RIO 1.2 COOL 84 HP 130 BİN 900 TL

NISSAN MICRA 1.0 IG-T 100 HP Visia 144 BİN 100 TL

FIAT 500 POPSTAR 1.2 FIRE 69 HP 144 BİN 900 TL