Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt: “Kimseyi işten çıkartmayacağız”

Dünyanın içinde olduğu durumu “Kurtuluş savaşı” olarak değerlendiren Bozkurt, bu tarz olayların 100 yılda bir gerçekleşeceğini belirtti.

ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ ÖNCELİĞİMİZ!

ALJ Türkiye olarak “iyi, kötü ve en kötü senaryolara” göre planlamalar yaptıklarını da kaydeden Bozkurt “Bu sürecin en kısa sürede sona ermesini diliyoruz. En kötü senaryomuza göre, bugünden itibaren sene sonuna kadar satışlarımızın tamamen durduğu ve hiç bir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay ücretlerini ödeyecek şekilde planlamamızı yaptık” diye konuştu.

BU SÜREÇTE İŞTEN ÇIKARTMA OLMAYACAK!

ALJ Türkiye grup şirketleri bünyesinde yaklaşık 500 bordrolu, taşeron ve hizmet veren firmalarla yaklaşık 900-1.000 kişilik bir ekibin sorumluluğunu taşıdıklarını da sözlerine ekleyen Bozkurt “Bu süreçte birinci sosyal sorumluluğumuz, devlete ve millete destek olmaktır. Her kurum kendi gücüne göre bu sürece destek vermelidir. Biz de, tüm çalışanlarımız ile birlikte iş partnerlerimizin de ödemelerini sene sonuna kadar yapacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu süreçte kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız“ şeklinde konuştu.

ERTELENMİŞ TALEPTEN DOLAYI ÇOK CİDDİ ARTIŞ BEKLİYORUZ

“Geçirilmekte olan bu zorlu süreçte bayi sahiplerine, çalışanlarına sonuna kadar sahip çıkmaları konusunda da çağrıda bulunan Bozkurt, en büyük fedakarlığı şu anda bayi çalışanlarımız yapıyor. Risk grubu olarak en yüksek konumdalar. Biz bu fedakarlıkları unutmayacağız. Lütfen planlamalarınızı yaparken, yarın sokağa çıkma yasağı ilan edilse ve işletmelerimizin kapısını kapatıp eve gitmemiz gerekse dahi, dayanabileceğiniz en uzun süre çalışanlarınızın ücretlerini ödeyebilecek şekilde planlamanızı yapınız. Ticarette kar ve zarar kardeştir. Önemli olan çalışanlarımız ile birlikte bu süreci sağ salim geçirmek olmalıdır.

İLGİLİ HABER Türkiye'de otomotivin tepe isimleri yaşanılanları Sözcü için değerlendirdi

Yarın bu durum düzeldiğinde; kayıpları telafi edebileceğiz. Ülkemizde son 2 senelik ertelenen talep vardı. Üzerine bu sürecin talebi de bindiğinde, pazarda çok ciddi artışlar olacaktır. Ancak dünya genelinde de ertelenen bir talep olduğunu düşünürsek bu iş ortadan kalktığı anda satış ve servislerde patlama olacağını gözlemlemek çok zor değil. O gün geldiğinde de, tecrübeli elemanlara ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, yıllardır birlikte çalıştığınız bu arkadaşlara ve onların ailelerine karşı sorumluluklarınız olduğunu da hatırlatmak isterim.” Sürecin herkesi maddi manevi yoracağını da söyleyen Bozkurt, konuşmasını şu sözlerle tamamladı “Bu süreçlerde hoşgörüyü elden bırakmadan, birbirimize destek olarak bu zorluğun üzerinden hep birlikte geleceğiz.”