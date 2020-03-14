Toyota’nın Çin’deki üretimi normale döndü!

Çin’in güneyinde yer alan Toyota fabrikasında ikinci vardiya da çalışmaya başlıyor. Camry ve Yaris modellerinin üretildiği fabrikanın ilk vardiyası bu ayın başlarında çalışmaya başlamıştı.

Markanın Jilin Eyaleti, Changchun ve Sichuan Eyaleti, Chengdu’da yer alan diğer iki fabrikasında da üretim normale dönmüş durumda. Tianjin’deki fabrika ise tek vardiya olarak çalışmaya devam ediyor.

Küresel üreticilerin Çin’deki üretim sıkıntısıyla ilgili yaşadıkları sorunlar bir süre daha devam edeceğe benziyor. İşleri normalleştirmek için Çin hükümeti elinden geleni yapsa da sistemin eski hâline dönmesi biraz zaman alacak.

Çin Sanayi Bakanı Xin Guobin yaptığı açıklamada Çin’in Hubei bölgesindeki otomobil yedek parça üreticilerinin normale döndüklerini belirtti. Ayrıca Xin gazetecilere verdiği demeçte, ülkenin sanayi bakanlığının bu bölgedeki üretimi izleyeceği ve tedarik zinciriyle alakalı durumun daha istikrarlı olmasını sağlayacağını söyledi.



(REUTERS)