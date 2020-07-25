Üzeri açılabilen Skoda mı geliyor?

Skoda Öğrenci Konsept Araçları'nın geçmişi 1970'li yıllara dayanıyor. Geçmişle geleceği buluşturan üstü açılan Skoda Slavia, Scala'nın heyecan verici çizgilerini, 1950'li yılların spor otomobilleriyle birleştiriyor.

Öğrenciler, bu konsept aracın taslak çizimlerinden son haline kadar tüm adımları kendileri gerçekleştirdiler. Proje boyunca Skoda'nın Tasarım, Üretim ve Teknik Gelişim departmanlarının uzmanlarından da destek aldılar.

Slavia, 2014'ten bu yana her yıl düzenli olarak sergilenen Skoda Öğrenci Konsept Araçları'nın yedincisi oldu ve yüksek standartlara sahip Skoda Meslek Okulu'nda sergilendi.

Öğrenciler hayallerindeki otomobili tasarlamak adına Skoda Scala'yı seçtiler ve hatchback modeli, iki kişilik sportif bir spider modeline dönüştürdüler.

Skoda Slavia'da, dinamik sürüşe destek verecek şekilde 150 HP güç üreten 1.5 TSI benzinli motor ve yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzıman yer alıyor.