Volkswagen CEO’sundan Tesla hakkında yorum!

İsviçre Davos’ta düzenlenen ekonomik forumda Volkswagen CEO’su otomotiv endüstrisinin en son gündemi olan elektrikli otomobiller ve elektrikli otomobil üreticileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bloomberg televizyon kanalına konuşan Diess, Tesla ile aralarında olan rekabet için “Bu herkese açık bir yarış, Tesla’ya ayak uydurma konusunda oldukça iyimseriz ve ilerleyen zaman içerisinde onları geçebiliriz” dedi.

İLGİLİ HABER Tesla, Volkswagen'i geçti!

Diess yaptığı açıklamada, “Elektrifikasyon konusunda bu yeniliği en iyi ve en hızlı biçimde benimseyen, buna ek olarak dünyada en yeterli ölçüde üretim yapmaya sahip olan marka bu yarışı kazanacaktır.” dedi. Diess bu açıklamayla dünya çapındaki üretim ağının gücünü dile getirmiş oldu.

Tesla 2019 yılında Çin’de yer alan Gigafactory fabrikasını açtı ve üretime başladı. Ayrıca marka 2021 yılında bu tarzda bir fabrikayı da Avrupa otomotiv endüstrisinin göbeği olan Almanya’da Berlin yakınlarında açacak.

Diess, ABD Başkanı Trump’ın Avrupalı üreticileri yüzde 25 ekstra vergiyle tehdit etmesiyle alakalı, “Başkan Trump’ı okumak çok zor ama Avrupa ile aralarında olan durumdan hâlâ memnun değil. Bu ekstra vergilerden kaçmaya çalışıyoruz” dedi.

Volkswagen tam elektrikli otomobil üretimine başladı ve ID.3 2020 yılı itibariyle Avrupa’da satılacak. ID.3 isimli otomobil kompakt sınıfta yer alacak. 550 km menzile sahip olan otomobilin 3 farklı versiyonu bulunacak. Aracın Almanya’daki baz versiyonunun fiyatı 30 bin euro olacak.

Tesla, Volkswagen gibi dünyanın en büyük üreticisi olan bir markayı onun üretimi ve satışını gerçekleştirmeden “piyasa değeri” olarak bu geçmeyi başardı. Amerikalı markanın 104.5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmasını sağlayan en büyük sebep ise gelecek için potansiyele sahip olması.