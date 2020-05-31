Yeni Golf yıl sonuna kaldı, elektrikli modeller için bekleme 2 yıla çıktı

• Haziran ayından itibaren toparlanma, temmuz ayından itibaren ise hareketlenme başlar. Aynı dönemde kampanyaların ve iletişimin başlamasını da bekliyoruz.

• Avrupa'daki toparlanma Türkiye gibi hızlı olmaz. Bu da bizim için temmuzdan itibaren araç tedariki açısından olumlu olur.

• Üretim maliyetlerinin artmasının Volkswagen'e haftalık faturası 2 milyar euronun üzerinde. Bunun tamamını fiyatlara yansıtmaları mümkün değil. Küçük oranda zamlar geleceğini söylediler. Biz bunu yansıtmamak için çalışacağız.

• Satış sonrası normale döndü hatta bu hafta normalin bile üzerine çıktı.

• Pandemi nedeniyle 5 bin araçlık bir kayıp yaşadık. Bir 5 bin araçlık kayıp da Golf modeliyle yaşayacağız. Çünkü pandemi nedeniyle mevcut Golf'ün üretimi sona erdi. Normalde eylül başı Türkiye'ye gelecek yeni Golf'ün (Golf 8) tarihi de yıl sonuna ertelendi. Bu yüzden en az 5 ay Golf satamayacağız.

• Türkiye için başka enteresan gelişme ise elektrikli otomobil konusunda oldu. ID.3'ün SUV versiyonu olan ID.4, Türkiye'ye ID.3'ten daha önce gelecek. Bize eğer istersek ID.4'ü daha önce verebileceklerini söylediler. Aksi takdirde ID.3'ü daha geç verebileceklerdi. SUV trendi artığı için biz de kabul ettik. ID.4 Mayıs 2022'de, ID.3 ise büyük ihtimalle 2022 sonu Türkiye'ye gelecek.