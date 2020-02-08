Yeni Range Rover Evoque kaç para?

Bugüne kadar 772 binden fazla global satış rakamına ve sayısız ödüle sahip olan Yeni Range Rover Evoque, Türkiye'de 2.0 litre 150 hp ve 2.0 litre 180 hp'lik dizel motor seçenekleriyle satışa sunuldu! Otomobilin en baz donanımlı versiyonunun satış fiyatı ise 701 bin 259 TL…

Yeni Evoque’nin en dikkat çeken detaylarından biri yüzde 85 oranında geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş olması.

Evoque’nin en yeni versiyonunu dışarıdan gördüğünüzde aracın keskin ve kaslı tasarımının biraz daha yumuşatılmış olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Farları, çamurlukları, stopları ve tavan çizgisi bu yumuşatma operasyonundan nasibine düşeni en fazla alan bölgeler.

Ayrıca otomobil, aynı zamanda içeriye gömülen kapı kolları, “R-Dynamic” dış tasarım seçeneği, sportif vites tasarımı ve elektrikli açılır panoramik cam tavanıyla yeni tasarım dilini gözler önüne seriyor.

Yeni Evoque’da R-Dynamic dış tasarım seçeneğiyle birlikte sunulan bronz renkli parçalar ön tampon hava girişlerinde, kaput üzerinde, yan ayna altlarında ve egzoz çıkışlarında bulunuyor. Model için sunulan 10 farklı renk seçeneğinin yanı sıra ilk defa Yeni Range Rover Evoque'a özel olarak otomobilseverlerin beğenisine çıkan Seoul Pearl Silver renk seçeneği de otomobili özel kılan yenilikler arasında yerini alıyor.

SEGMENTİNİN EN GÜVENLİLERİNDEN!

2019'da Dünyada Yılın Kadın Otomobili (WWCOTY) yarışmasında En İyi SUV/Crossover seçilen Range Rover Evoque ayrıca Euro NCAP'in gerçekleştirdiği çarpışma testlerinden aldığı 5 yıldızla, segmentinin en güvenli premium kompakt SUV'larından biri olduğunu kanıtladı.

Yetişkin yolcu güvenliği konusunda 100 üzerinden 94 puan alarak Land Rover tarihinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek puana erişen Yeni Range Rover Evoque, arka koltuktaki çocuk yolcu güvenliğinden aldığı 87 puanla çarpışma testlerinden başarıyla geçti. Land Rover'ın yeni Premium Transverse Yapısı üzerinde geliştirilmiş olması sayesinde üst düzey yolcu güvenliği sunan Yeni Range Rover Evoque, Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Asistanı, 360 Derece Park Sensörü ve geri görüş kamerası gibi sistemlere standart donanımda yer vererek trafik kazalarının azaltılmasına yardımcı oluyor.

Yeni Range Rover Evoque, üç farklı güvenlik paketi sunuyor. Standart olarak sunulan Park Paketi ile Park Asistanı, 360 Derece Park Yardımı, Arka Trafik Monitörü ve Güvenli Çıkış Monitörü gibi özelliklerine sahip olunabiliyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen Sürüş Paketi ise, Adaptif Hız Sabitleyici, Kör Nokta Asistanı, Yüksek Hız Acil Durum Freni gibi özellikleri sunarken, Sürüş