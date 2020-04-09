60 dakikada coronayı tespit eden yerli kit test aşamasında!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 60 dakikada corona virüsünü (COVID-19) tespit eden yerli test kitinin seri üretime geçmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

“SAĞLIKLI SONUÇLAR VERDİ”

NANOBİZ firması tarafından geliştirilen kitin, 3-4 saat süren test aşamalarını 60 dakikaya indireceğini vurgulayan Demir, şunları söyledi:

* Laboratuvar ortamında sağlıklı sonuçlar veren BIOSENS sisteminin, uygulama alanındaki test sürecinden sonra seri üretimine geçmesini bekliyoruz.

* Sağlık çalışanlarımız için büyük bir kolaylık oluşturacak bu sistemi geliştiren NANOBİZ firmasını tebrik ediyorum.