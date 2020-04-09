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60 dakikada coronayı tespit eden yerli kit test aşamasında!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, corona virüsünün teşhisini 60 dakikaya indirecek yerli test kiti BIOSENS'in test aşamalarından sonra seri üretime geçeceğini duyurdu.

Sözcü İstanbul
18:36 -
Haberler Sağlık
60 dakikada coronayı tespit eden yerli kit test aşamasında!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 60 dakikada corona virüsünü (COVID-19) tespit eden yerli test kitinin seri üretime geçmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

“SAĞLIKLI SONUÇLAR VERDİ”

NANOBİZ firması tarafından geliştirilen kitin, 3-4 saat süren test aşamalarını 60 dakikaya indireceğini vurgulayan Demir, şunları söyledi:

* Laboratuvar ortamında sağlıklı sonuçlar veren BIOSENS sisteminin, uygulama alanındaki test sürecinden sonra seri üretimine geçmesini bekliyoruz.

* Sağlık çalışanlarımız için büyük bir kolaylık oluşturacak bu sistemi geliştiren NANOBİZ firmasını tebrik ediyorum.

Corona Sağlık uygulama
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