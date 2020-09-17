9 yaşındaki kızını coronadan kaybeden baba konuştu

Erzurum Şehir Hastanesi’nde çalışan Gafur Kartal’ın kızı Esmanur Kartal’a 5 yaşındayken yaygın değişken immün yetmezliği teşhisi koyuldu. 25 Ağustos günü günlerde rahatsızlanan küçük kız, babasının çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Durumu kötüleşince de yoğun bakıma yatırıldı.

İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Esmanur, 10 gün kaldığı yoğun bakımda 13 Eylül günü, hayatını kaybetti. Kartal ailesinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Esmanur Kartal, Aziziye ilçesindeki Ilıca Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

“20 GÜNDE BİR HASTANEYE GİDİYORDU”

Esmanur’un babası Gafur Kartal, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kızım hastalığı nedeniyle 20 günde bir hastanede tedavi görüyordu. Bu hassas bir hastalık olduğu için hiçbir şekilde enfeksiyon kapmaması lazımdı. O kadar kızımızı koruduk. En son 25 Ağustos’ta hastaneye getirdim, bir hafta sonra rahatsızlandı. Doktorlar corona şüphelendiği için test yapıldı ancak negatif çıktı.”

“KIZIM BENİ BEKLEMİŞ”

Daha sonra solunum sıkıntısı yaşayan Esmanur’un covid servine yatırıldığını anlatan Kartal, kendisinin de bu süreçte pozitif çıktığını söyledi. Kartal, sözlerine şöyle devam etti:

“Karantinadan çıktığım gün, kızımın ölüm haberini öğrendim. Allah işte, kızım beni beklemiş. Herkese sesleniyorum; Çok dikkat etsinler. Bu işin şakası yok. Alay edenler yanlış yapıyorlar. Sağlık çalışanı olduğumuz için koronavirüsten ölenleri, yatanları görüyoruz. Çok acı bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Benim canım gitti başka canlar gitmesin. Lütfen maskenizi takın, mesafeye dikkat edin.” (DHA)