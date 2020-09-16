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Henüz 9 yaşındaydı! Esmanur corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Corona virüsü son günlerde etkisini artırırken Erzurum'dan üzücü bir haber geldi. 9 yaşındaki Esmanur Kartal, corona nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Esmanur'un, doğuştan bağışıklık sistemi düşük olduğu için her ay hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Sozcu.com.tr
23:33 -
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Henüz 9 yaşındaydı! Esmanur corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönlendirme biriminde çalışan Gafur Kartal’ın kızı Esmanur Kartal, geçen ay rahatsızlanması üzerine babasının çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

Doğuştan bağışıklık sistemi düşük olduğu için her ay hastanede tedavi gören Esmanur’a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Hastalığın ağır seyretmesi üzerine 10 gün yoğun bakımda tedavisine devam edilen Esmanur, 13 Eylül’de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Esmanur Kartal, merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Esmanur’un doğuştan bağışıklık sisteminin düşük olduğu ve bu nedenle her ay hastanede tedavi gördüğü belirtildi. (Foto: DHA)

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sağlık İl Müdürü Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

*O bir melekti, meleklerin yanına gitti. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarından, kıymetli personelimiz Gafur Kartal’ın 9 yaşlarındaki melek kızı, Kovid-19’a yenik düştü, meleklerin yanına gitti.

*Her ölüm erkendir sahibine ancak bu çok acı oldu. Kıymetli kardeşim Gafur Kartal ve değerli ailesine, tüm yakınlarına, acıyı yüreklerinde hisseden sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum.

VAKA SAYILARI ARTIYOR
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 16 Eylül Çarşamba gününün tablosuna göre, son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7 bin 249 oldu. Bin 771 yeni vaka tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 296 bin 391'e yükseldi.
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Son güncelleme: 23:51 16.09.2020
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