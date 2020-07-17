Dünyada yılda 1,3 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Sigara içen insanlar akciğer kanseri riskine en fazla sahip olanlardır, ancak akciğer kanseri hiç sigara içmemiş insanlarda da ortaya çıkabilir. Peki, akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri tedavi edilebilir mi? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

AKCİĞER KANSERİ HAKKINDA

Akciğer kanseri, akciğerlerde başlayan bir kanser türüdür. Kanser, vücuttaki hücreler kontrolden çıkmaya başladığında başlar.

Akciğerleriniz göğsünüzde 2 sünger benzeri organdır. Sağ akciğerin loblar olarak adlandırılan 3 bölümü vardır . Sol akciğerinizin 2 lob vardır. Sol akciğer daha küçüktür, çünkü kalp vücudun o tarafında daha fazla yer kaplar.

Nefes aldığınızda, hava ağzınızdan veya burnunuzdan girer ve trakea (nefes borusu) yoluyla ciğerlerinize gider . Trakea, akciğerlere giren ve daha küçük bronşlara bölünen bronşlar adı verilen tüplere ayrılır. Bunlar bronşiyol denilen daha küçük dallar oluşturmak için bölünür . Bronşiyollerin sonunda alveoller olarak bilinen küçük hava keseleri bulunur .

Alveoller solunan havadan kanınıza oksijen emer ve nefes verirken kandaki karbondioksiti giderir. Oksijen almak ve karbondioksitten kurtulmak akciğerlerinizin ana işlevleridir.

Akciğer kanserleri tipik olarak bronşları ve akciğerin bronşiyoller veya alveoller gibi kısımlarını kaplayan hücrelerde başlar.

Akciğer kanserinin iki ana formu vardır. Bunlar, kanserin büyümeye başladığı hücre tipine göre sınıflandırılır.

Bunlar:

– Küçük hücreli akciğer kanseri

Küçük hücreli akciğer kanseri neredeyse sadece ağır sigara içenlerde görülür ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinden daha az görülür.

– Küçük hücreli dışı akciğer kanseri

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, çeşitli akciğer kanseri türleri için bir şemsiye terimidir. Küçük hücreli dışı akciğer kanserleri arasında skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom bulunur.

AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğu akciğer kanseri, hastalık ilerleyene kadar semptomlara neden olmaz, kısmen akciğerlerin birkaç sinir ucu vardır.

Akciğer kanseri erken evrelerinde belirtilere neden olduğunda, kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki belirtileri içerir:

– Kalıcı veya kötüleşen yeni bir öksürük veya mevcut bir kronik öksürükte bir değişiklik

– Kan üreten öksürük

– Göğüs, sırt veya omuzlarda öksürme, gülme veya derin nefes alma sırasında kötüleşen ağrı

– Aniden ortaya çıkan ve günlük aktiviteler sırasında ortaya çıkan nefes darlığı

– Açıklanamayan kilo kaybı

– Yorgun ya da zayıf olduğunu hissetmek

– İştah kaybı

– Bronşit veya zatürre gibi geçmeyen akciğer enfeksiyonları

– Ses kısıklığı veya hırıltı

Daha az yaygın akciğer kanseri belirtileri şunları içerebilir:

– Yüzde veya boyunda şişme

– Yutma güçlüğü veya yutma sırasında ağrı

– Parmakların çomaklaşması denilen parmakların görünümündeki değişiklikler

Bu semptomların çoğuna akciğer kanseri dışında bir şeyin neden olma olasılığı daha yüksek olsa da, bir doktora görünmek önemlidir. Akciğer kanserini erken keşfetmek, daha fazla tedavi seçeneği olduğu anlamına gelebilir.

İleri akciğer kanseri belirtileri

Akciğer kanserinin ileri evreleri genellikle kanserin vücuttaki uzak bölgelere yayılması ile karakterizedir. Bu, kemikleri, karaciğeri veya beyni etkileyebilir.

Vücudun diğer kısımları etkilendiğinden, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yeni akciğer kanseri belirtileri gelişebilir:

– Kemik ağrısı

– Yüz, kol veya boynun şişmesi

– Hafif veya uyuşukluk şeklinde baş ağrısı, baş dönmesi

– Sarılık

– Boyun veya köprücük kemiği bölgesindeki topaklar

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri belirtileri

Küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK) semptomlar gelişmeden önce bir süre yavaş büyüyebilir.

Yaygın semptomları şunlardır:

– Özellikle bilinen bir nedeni olmayan kalıcı öksürük

– Kan veya kırmızı renkli balgam (hemoptizi) üreten öksürük

– Göğüs ağrısı veya ağrılı nefes alma

– Nefes almada zorluk veya nefes darlığı

– Yorgunluk veya alışılmadık derecede zayıf veya yorgun hissetme

– Ses kısıklığı veya hırıltı

– Bronşit veya zatürree gibi sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları

– Kemik ağrısı

Vücudun diğer bölgeleri, KHDAK tümörlerinin yayılmasından veya gelişmesinden etkilenebilir.

Nörolojik değişiklikler: Akciğer kanseri beyine yayılabilir (metastaz yapabilir). Bu baş ağrısına ve hatta nöbetlere neden olabilir. Büyük bir tümör bir sinire baskı yapmaya başlarsa kollarda ve bacaklarda uyuşma veya zayıflık oluşabilir.

Horner sendromu: Tümörler muhtemelen sinir hasarına neden olabilir. Horner sendromu, sinir hasarı ile ilişkili belirli bir semptom kümesidir. Semptomlar genellikle yüzün bir tarafını etkiler, sarkık bir göz kapağına ve göz bebeğinin boyutunda (gözün karanlık merkezi) azalmaya neden olur.

Paraneoplastik sendromlar: Kanser hücreleri, toplu olarak paraneoplastik sendromlar olarak adlandırılan diğer reaksiyonları tetikleyen kimyasallar yapabilir. Semptomlar yüksek kan kalsiyum seviyeleri (hiperkalsemi), aşırı kemik büyümesi veya kan pıhtılarını içerebilir.

Küçük hücreli akciğer kanseri belirtileri

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ile ilişkili işaretlerin çoğu , kanser ilerleyene kadar mevcut değildir. Tipik olarak, hastalık uzak organlara yayıldıkça KHAK semptomları gelişmeye ve kötüleşmeye devam eder.

KHAK'nin erken belirtileri:

– Kalıcı öksürük

– Derin nefes alma, gülme veya öksürme ile kötüleşen göğüs ağrısı

– Ses kısıklığı

– Açıklanamayan iştah ve kilo kaybı

– Kan veya pas renkli balgam öksürmek

– Nefes darlığı

– Zayıf ve / veya yorgun hissetmek

– Bronşit, pnömoni veya tekrarlayan diğer enfeksiyonlar

– Hırıltı

İleri evre KHAK belirtileri:

– Kemik ağrısı

– Hafif veya uyuşukluk şeklinde baş ağrısı, baş dönmesi

– Sarılık

– Boyun veya köprücük kemiği bölgesindeki topaklar

Paraneoplastik sendromlar ve akciğer kanseri:

Bazen KHAK paraneoplastik sendromlara neden olabilir. Her zaman olmasa da, bu sendromlar genellikle KHAK'nin erken belirtileridir.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Tedavi, kanserin mutasyon tipine, ne kadar yayıldığına ve genel sağlığınızın ne kadar iyi olduğuna bağlıdır. Durum erken teşhis edilir ve kanserli hücreler küçük bir alanla sınırlandırılırsa, etkilenen akciğer bölgesini çıkarmak için ameliyat önerilebilir.

Genel sağlığınız nedeniyle ameliyat uygun değilse, kanserli hücreleri yok etmek için radyoterapi önerilebilir. Kanser cerrahi veya radyoterapinin etkili olması için çok fazla yayılmışsa, genellikle kemoterapi kullanılır.

Hedefe yönelik tedaviler olarak bilinen bir dizi ilaç da vardır. Kanser hücrelerinde veya çevresinde büyümelerine yardımcı olan belirli bir değişikliği hedeflerler. Hedefli tedaviler akciğer kanserini tedavi edemez, ancak yayılmasını yavaşlatabilir.