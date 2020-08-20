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Bakan Koca yeni detay açıkladı: Son 45 günde yüzde 98,9

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1 Temmuz’da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344’e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk" dedi. Bakan Koca, temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranının son 45 günde yüzde 98.9 olduğunu belirtti.

20:02 -
Haberler Sağlık
Bakan Koca yeni detay açıkladı: Son 45 günde yüzde 98,9

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yaptı.

1 Temmuz tarihinde 7 bin 507 olan filyasyon ekibi sayısının 9 bin 344’e çıkarıldığını açıklayan Bakan Koca, bin 837 yeni filyasyon ekibi kurduklarını ifade etti.

Bakan Koca, her ekipte bir hekim görevlendirildiğini belirterek “Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9'dur” bilgisini paylaştı.

Filyasyonun başarıyla sürdüğünü bildiren Sağlık Bakanı Koca, yenilenin virüs olacağını söyledi.

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Corona Rusya Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya Twitter
Son güncelleme: 20:05 20.08.2020
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