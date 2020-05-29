Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca’dan ‘Biraz daha dayanalım’ çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gençlere seslendiği paylaşımında, ''Vaka sayısını birlikte bin civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım'' ifadelerini kullandı.

07:21 -
Haberler Sağlık
Bakan Koca’dan ‘Biraz daha dayanalım’ çağrısı

Bakan Koca, Twitter hesabından ‘Sen evdeyken dışarıda neler oldu?’ yazılı bir fotoğraf ile paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında “Hayat tümden durmasın diye, bazılarımız salgın şartlarında da çalıştı. Dışarıda olmanın tek iyi yanı boş yollardı. Olanların en önemlisi şu: Vaka sayısını, birlikte 1.000 civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERBakan Koca alıntılayıp paylaştı: 'Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor'Bakan Koca alıntılayıp paylaştı: 'Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor'
ABD Ankara Corona Dışişleri Bakanlığı Fransa İngiltere İtalya Ölüm Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye tweet Twitter
Son güncelleme: 07:23 29.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more