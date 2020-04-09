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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan corona ve sigara uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Wuhan'da yapılan araştırmada Covid-19 olup, sigara içenlerde hastalığın ağır seyretme olasılığının 2,4 kat daha yüksek olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Kara, "Şimdi sigarayı bırakma zamanı" dedi.

18:59 -
Haberler Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan corona ve sigara uyarısı!

Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde yapılan araştırmanın sonucunu paylaşarak, sigaranın etkisine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kara, şu ifadeleri kullandı:

* Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı.

* Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi.

* Wuhan’da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2,4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. DHA

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