Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Yarın okullar açılacak olsa…

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV’de katıldığı bir programda corona virüsü açısından Türkiye’nin önünde iki önemli kırılma noktası olduğunu vurguladı. ‘Bunlardan biri Kurban Bayramı, diğeri okulların açılması. Bu iki riski iyi yönetmemiz lazım ki yükseliş trendi oluşmasın’ şeklinde konuşan Prof. Dr. Özlü, önemli açıklamalar yaptı.

Kurban Bayramı’nda ve diğer kalabalık buluşmalarda 1,5 metrelik sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu sürece bir sorun olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Özlü, mümkün olduğunca açık havada ve birlikte yeme-içme eylemleri olmadan bayramı risksiz geçirebileceğimizi söyledi.

Prof. Dr. Özlü, okulların açılması gündemi ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Okulların corona virüsü açısından riskin çok yüksek alanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, “Toplumsal yayılma her zaman okullardan olur. Okul bulaşını engellemek çok zor. Covid-19 ile ilgili de böyle bir risk var. Bu riski yönetebilecek miyiz? soru bu” açıklamasını yaptı.

OKULLARDA YOĞUNLUK AZALTILMALI

Lise ve orta dereceli okullardaki çocukların bilgilendirme ve uyarılarla kontrolünün daha kolay olduğunu ancak ilköğretim ve özellikle de anaokullarında ve kreşlerde maske, mesafe ve ortak eşyaların kullanımı gibi hususlarda uyumu sağlamanın kolay olmadığını belirten Prof. Dr. Özlü, bu risklere karşı ne gibi önlemler alınabilir sorusunu şöyle cevapladı:

31 ağustosta okullar açılacak mı? Bunu ben şu anda bilemem, öngörü için daha erken. Benim önerim şu oldu; mutlaka yoğunluğu azaltmamız lazım açılacaksa. Salgın artarsa ertelenebilir ama açılması gerekiyorsa da yoğunluğu azaltmak lazım.

Hibrit yöntemler kullanılabilir; yarım gün eğitim veya 3 vardiyalı eğitime geçilebilir. Yarısı bir gün yarısı diğer gün gelebilir. Uzaktan eğitime ağırlık verilebilir. Bu şekilde okul içindeki yoğunluğu azaltacak şekilde önlemler alınabilir.

Yeterince güvenli olmadığı düşünülürse tabi uzaktan eğitime devam edilebilir. Bunlar tabi ilerleyen günlerde ortaya çıkacak kararlar olduğunu düşünüyorum. Ama okullarda ciddi bir tehdit ve risk olduğunu kabul etmemiz lazım.

YARIN OKULLAR AÇILACAK OLSA…

Prof. Dr. Özlü, ‘Yarın okullar açılacak olsa bir bilim insanı olarak onay verir misiniz?’ sorusunu ise şöyle cevapladı:

Örneğin şu durumda yarın okullar açılsa, bunun uygun olmayacağını söyleyebilirim. Bu benim kişisel görüşüm. Toplumda her gün binin üzerinde vaka var, 20 civarında da her gün kaybettiğimiz yurttaşımız var. Okullar birden bire virüsü her yere yayar. Çünkü okulda çocuklar birbirbirlerine bulaştıracaklar, onlar da ailelerine götürecekler, onlar da daha sonra dedelerine ninelerine… Yani bu süreç böyle dalgalar şeklinde artabilir. Buna dikkat etmek lazım.

Bence önümüzde iki tane kırılma noktası var birincisi okulların açılması ve bir de kurban bayramı bu iki riski iyi yönetmemiz lazım ki bir yükseliş trendi oluşmasın.