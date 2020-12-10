Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer’ın corona aşısıyla ilgili önemli açıklama

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu Biontech firmasının, ABD'li Pfizer ile işbirliğinde geliştirdiği corona virüsü aşısının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının ara raporu yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından raporla ilgili paylaşımlar yaptı.

“TÜRKİYE’DEN DE VERİLER YER ALDI”

Aşının yüzde 95 koruduğunu ve güvenli olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* Biontech-Pfizer'ın geliştirdiği aşının faz2 ve faz3 ara raporu yayınlandı.

* Acil kullanım için ön onay başvurusuna esas olan veriler, 16 yaş ve üstü 43.548 gönüllüdeki güvenlik ve etkinliği raporluyor.

* Aşı %95 koruyor ve güvenli. Türkiye'den de veriler yer aldı.

* Alt grup analizleri için henüz gönüllü sayısı az olsa da, 65 yaş ve üstünde de sonuçlar benzer görünüyor.

* Cinsiyet, ırk, etnisite ve kronik hastalığın olup olmamasından etkinliğin değişmediği görülüyor.

İlginizi Çekebilir Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 10 Aralık tablosu