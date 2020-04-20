Her yaştan bireyde görülebilen boğaz ağrısında boğazda şişlik hissi, kızarıklık, ağrı, acı ve yanma gibi belirtilerin yanı sıra, sinüs bölgesinde ağrı, burun tıkanıklığı, boğazda kuruluk, hırıltı ve sesin derinden gelmesi gibi semptomlar da görülebilir. Peki, boğaz ağrısı neden olur? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Çoğu boğaz ağrısı soğuk algınlığı veya gripten kaynaklanır. Çoğunlukla bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyon semptomlarından biridir ve boğazın arka kısmındaki acı ve yanma hissi şeklinde hissedilir.

Farenjit, tonsillit, özofagus iltihabı, akciğer enfeksiyonları, larenjit, krup hastalığı, reflü, tümör varlığı, yabancı cisim yutulması, sigara içmek, gece uyurken ağızdan nefes almak, kirlilik ve evcil hayvanlara, polenlere ve küflere karşı alerjiler boğaz ağrısının nedenleri arasındadır. Ayrıca, ameliyat sırasında genel anestezi boğaz ağrısına neden olabilir.

BOĞAZ AĞRISI BELİRTİLERİ

– Ateş

– Baş ağrısı

– Boğaz veya bademcikler üzerinde beyaz lekeler

– Kırmızı, şişmiş bademcikler

– Boyunda şişmiş lenf bezleri

– Cilt döküntüsü

Bazı durumlarda aşağıdaki ek semptomlar görülebilir.

Bunlar:

– Karın ağrısı (genellikle çocuklarda)

– Kusma (genellikle çocuklarda)

– Eklem veya kas ağrısı

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Boğaz ağrısı çoğunlukla 5 ila 7 gün içinde iyileşir. Bakteriyel enfeksiyonlarda doktor kontrolünde antibiyotik kullanımı gerekirken, virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlarda çoğunlukla ilaç kullanımı gerekmez. Boğaz bölgesinin rahatlaması için çoğunlukla pastil ve gargara gibi lokal tedavilerin yanı sıra bol su tüketilmesi önerilir.

Boğaz ağrısı için evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemlerinden bazıları da şunlardır:

– Bal

Bal ya da çaya karıştırılan bal, boğaz ağrısının giderilmesinde etkilidir. Yapılan bazı sınırlı araştırmalarda balın özellikle gece öksürüklerini dindirmek konusunda etkili olduğu görülmüştür. Benzer araştırmalarda balın, boğaz ağrısının ve ağız içindeki yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığı da görülmüştür.

– Tuzlu Su

Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı tuz eklenerek elde edilebilen tuzlu suyla yapılan gargara, boğaz ağrısının ve ağız salgılarının azaltılmasında etkili olabilir. Boğazdaki mikropları öldürme konusunda da etkili olduğu bilinen tuzlu su ile gargara yöntemi, her 3 saatte bir yeniden hazırlanarak uygulanabilir.

– Papatya Çayı

En etkili doğal iltihap çözücülerden biri olan sarı papatya çayı, boğaz mukozasında bulunan hücrelerin yenilenmesini sağlayarak vücutta bulunan yabancı organizmaların dışarı atılmasına yardımcı olur. Tüm bunlara ek olarak papatya çayı, boğazı nemlendirerek rahatlatır. Anti-inflamatuar ve antioksidan özelliği sayesinde boğaz ağrısı, öksürük ve bademcik şişmesi gibi soğuk algınlığı semptomlarının iyileştirilmesinde etkili olduğu bilinir.

– Nane Çayı

Nane çayı, soğuk algınlığı ve benzeri rahatsızlıkların oluşturduğu semptomların giderilmesi için kullanılabilir. Anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özelliği sayesinde boğaz ağrısı ve öksürüğün iyileşmesinde etkili olabilir.

– Ada Çayı

Ada çayı boğaz mukozasını koruyu bir tabakayla kaplayarak, var olan zararlı organizmaların yok edilmesine yardımcı olur. Çay olarak tüketilebileceği gibi gargara olarak da uygulanabilen ada çayı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi yakınmaların iyileştirilmesinde etkilidir.

– Kabartma Tozu

Bir bardak ılık suya, 1/4 çay kaşığı kabartma tozu eklenmesiyle elde edilen karışımla gargara yapmak, boğaz ağrısının hafiflemesinde etkilidir. Bu karışıma çok az miktarda tuz eklenmesi, ev yapımı ilacın etkisini artırır. Gargara sonrasında ağız temiz suyla çalkalanmalıdır.

– Çemen Otu

Çemen otu, çay olarak ya da tohumu çiğnenerek tüketilebilir. Ağrı, tahriş ve iltihap oluşumu ile mücadelede etkili bir yöntem olduğu düşünülen çemen otu, aynı zamanda etkili bir antifungaldir.

– Hatmi Kökü

Hatmi çiçeğinin kökü, çay gibi demlenerek içildiğinde boğazı rahatlatabilir. Günde 2 veya 3 kez tüketildiğinde boğaz ağrısının giderilmesinde etkili olduğu düşünülür.

– Rezene

İltihap giderici ve balgam sökücü etkisi olan rezene çayı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetlerin giderilmesinde etkilidir.

– Elma Sirkesi

Antibakteriyel özelliği olduğu düşünülen elma sirkesi, asidik yapısı sayesinde boğazdaki mukusun parçalanmasını sağlar ve böylece bakterilerin yayılmasını önler. Bir su bardağı suya 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi eklenmesiyle elde edilen karışımla iki saatte bir yapılan gargara, boğaz ağrılarının hafifletilmesinde etkilidir. Reflüye bağlı olan durumlarda kullanılmamalıdır.

– Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olduğu düşünülen sarımsak, enfeksiyonlarla mücadelede etkilidir. Taze sarımsak yemeklere eklenerek tüketilebileceği gibi sarımsağı direkt emmek de boğaz ağrısını yatıştırabilir. Reflü varlığında kullanılmamalıdır.

– Acı Biber

Ağrı kesici özelliği olan acı biberin tek başına ya da ılık su ve bal ile karıştırılarak içilmesi, boğaz ağrısını ve öksürüğün şiddetini hafifletebilir. Ancak ağızda açık yara ve reflü varsa acı biber tüketilmesi önerilmez.

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