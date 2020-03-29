Corona günlerinde çocuklarınızla neler yapabilirsiniz?

Koronafobi diye adlandırılabilecek bir kaygı ve korkunun hakim olduğu ve evde yaşam biçimine geçtiğimiz bu olağanüstü günlere yetişkinler zor da olsa uyum sağlamaya çalışıyor.

Eğer 0-13 yaş aralığında çocuğunuz varsa, yaşam biçiminiz hem kendinizin hem de çocuğunuzun ihtiyaçları ve uğraşılarını karşılayacak bir “evde yaşam” biçimine dönüşmek zorunda… Peki bu süreçte çocuklu aileler neler yapabilir? İşte ebeveynler için yol haritası…

KORKUNUZU YANSITMAYIN

Öncelikle yetişkin olarak kaygı ve korkularımızı çocuklarımıza yansıtmamalıyız. Panik olmadan çocuğun anlayabileceği, yani çocuğun yaşına uygun olarak bu hastalığın ciddiyetini açıklayabiliriz.

Bu durumun geçici olduğunu belirterek, çocukların hiçbir sorusunu cevapsız bırakmamalıyız. Çocukları evde; akıllı telefon, bilgisayar ve TV ile oyalamaya çalışmamalıyız. Online eğitimi de gerekli ve yeterli şekilde kullanmalıyız.

KUTU OYUNLARI OYNAYIN…

– Akşam saatlerinde aile bireyleriyle birlikte film izlemek ve film üzerine konuşmak öğretici ortamlar yaratır. Film seçiminde de yine çocuklarla ortak karar verilmelidir.

– Ailece kutu oyunları oynayıp, eğlenin.

– Sessiz sinema gibi bazı drama oyunları oynamak. Gerekirse bu oyunlara komşular, arkadaşlar, akrabalar online görüntülü aramalarla katılabilir. Bu da sosyal mesafe kaygısını azaltabilir.

Bırakın evi dağıtıp kirletsinler!

İşte gün içinde çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz uğraşılar…

– Birlikte müzik dinleyip, dans etmek.

– Ekran karşısında modeller eşliğinde çocuk sporları yapmak.

– Birlikte yemek pişirmek, yeni pasta, kurabiye denemeleri yapmak.

– Evdeki çiçek bakımlarını birlikte yapmak, birlikte yeni çiçekler ekmek ve her gün çiçekleri izlemek.

– Aile albümlerini düzenlemek. Eski dijital fotoğrafları hep birlikte izleyerek anılar üzerine sohbet etmek.

– Çocukların el becerilerinin gelişimi ve kendini keşfetmek için fırsat yaratabilecek; resim yapmak, dikiş dikmek, örgü örmek, dokuma yapmak, takı tasarlamak, artık materyallerle (karton kutular, rulolar, pet şişeler vb.) tasarımlar geliştirmek.

– Çocuklara evi kullanarak serbest oyun kurabilecekleri, evi dağıtıp kirletebilecekleri zamanlar için fırsat vermek. Evde sürekli bir meşguliyet ve denetim çocuklarla çatışma yaşanmasına neden olur.

– Sosyal mesafe kaygısını azaltmak için çocukların en yakın arkadaşlarıyla zaman zaman görüşebilecekleri görüntülü arama grupları kurmak.

– Online kullanıma ücretsiz açılan ulusal ve uluslararası sanat galerileri, müzeler, kütüphaneleri ziyaret etmek.