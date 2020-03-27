‘Corona günlerinde sağlıklı beslenmek için bahane kalmadı’

Corona virüsü salgını nedeniyle sağlıklı beslenmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Uzmanlar sosyal izolasyon önlemi alarak evde kaldığımız bu günlerin sağlıklı gıdalar tüketmek için bir avantaj olduğunu söylüyor.

Konu ile ilgili bilgiler veren Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Didem Kanca Üstay, “Sağlıklı yaşam evinizde” dedi ve doğru beslenme önerileri sıraladı:

Corona virüsü şişmanlatır mı? Corona şişmanlatmaz ama siz kendinizi ŞİŞMANlatabilirsiniz. Tüm dünyanın hep birlikte geçirdiği bu zor günlerde birçoğumuzun yoğun ve koşturmalı hayatlarına ara verip evde kalması gerekiyor. Normalde bu kadar sakinliğe alışık olmayan insanlar bu sefer de fazla yemek yemeğe başladılar. Oysa ki çoğu zaman kilo vermek isteyen kişilerin söylendikleri konulardan bazıları şunlardı:

1. Eve geç geliyorum ve akşam yemeğini geç yiyip yatıyorum. Çözüm: “Sağlıklı yaşam evinizde” Akşam yemeklerinizi erken saate çekip yemeyle yatma arasında rahatlıkla 3-4 saat bırakabilirsiniz.

2. İşe giderken sabahları kendime kahvaltı hazırlamaya vaktim olmuyor. Bir dilim poğaça, simit veya börek gibi bir şey alıyorum ya da hiçbir şey yemiyorum ve öğlenleri gözüm dönüyor, ne bulsam yiyorum. Çözüm: “Sağlıklı yaşam evinizde” Kendinize istediğiniz gibi bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz ve öğlen saatinde yemeklere saldırmak zorunda kalmazsınız.

3. İş yerinde ne çıkarsa onu yemek zorunda kalıyorum. Yemeklerin hepsi çok yağlı geliyor. Çözüm: “Sağlıklı yaşam evinizde” İstediğiniz gibi sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.

4. İşim sebebiyle çok fazla dışarıda iş yemeğine katılıyorum. Çözüm: “Sağlıklı yaşam evinizde” İş yemekleri şu an için sonlandı. Doya doya evinizde ev yemekleri yiyebilirsiniz.

5. Sosyal hayatım çok yoğun ve sosyalleştikçe dayanamayıp yiyorum. Çözüm: “Sağlıklı yaşam evinizde” Ev yemekleri evde sizi bekler

6. Akşamüstü çay saatlerimiz çok oluyor. Yanında da hep börek, kek, pasta gibi kendimi tutmakta zorlandığım yiyecekler oluyor. Çözüm: “Sağlıklı yaşam evinizde” Artık kendi çay saatinizde çayınızın yanında çok sağlıklı seçenekler tüketmek sizin elinizde.

7. Fazla su tüketemiyorum. Olur olmadık yerde tuvaletimin gelmesinden korkuyorum. Çözüm: “Sağlıklı yaşam evinizde” Artık evinizde dilediğiniz kadar suyunuzu içebilir, istediğiniz kadar tuvalete gidebilirsiniz.

8. Hareket etmeye hiç vaktim olmuyor. Çözüm: “Sağlıklı yaşam evinizde” İp atlayın, dans edin, internetten spor derslerine katılın.

9. İşim çok stresli. Stres bana çok yedirtiyor. Çözüm: “Sağlıklı yaşam evinizde” Stres yoksa bahane de yok. Eğer salgın nedeniyle yoğun stres yaşıyor ve bunu kendi başınıza çözemiyorsanız profesyonel yardım almaya çalışın.

10. Çocuklar okuldan gelince onlara eşlik etmek için ben de yiyorum sonra eşim işten geldiğinde tekrar onunla da masaya oturup yiyorum. Çözüm: “Sağlıklı yaşam evinizde” Artık herkes aynı anda sofraya oturup aynı anda kalkabilir.

11. Uykusuz kaldığımda enerjik hissetmek için çok daha fazla yiyorum. Çözüm: Artık uyku düzeninizi oturtabilirsiniz.

12. Ev yemeği yapmaya vaktim olmuyor. Hep dışarıdan yemek ısmarlıyoruz ya da marketlerden hazır yemek satın alıyoruz. Çözüm: “Sağlıklı yaşam evinizde” Artık bol bol vaktiniz var.

Neden tüm bunları yazdım? Biz insanoğlu hiçbir zaman elimizdekiyle, yaşantımızla memnun olmayı bilemedik. Şimdi virüs geldi, hayatımız sakinleşti, bu sefer de evde oturuyoruz diye mazeret uydurup kendimizi yemeğe veriyoruz. Oysa doğa otomatik olarak bizi kendimize bakmamız için zorluyor. Şeker hastaları yüksek risk taşıyor. Yüksek tansiyon hastaları yüksek risk taşıyor. Bağışıklık sistemi düşük olanlar yüksek risk taşıyor.

Virüslere karşı yapabileceğimiz en büyük ve en önemli adım sağlıklı ve dengeli beslenerek kuvvetli bir bağışıklık sistemi oluşturmaktır. Önemli: Ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim eğer yediğimiz porsiyonlara dikkat etmezsek kilo almamız yine kaçınılmaz olacaktır. Porsiyon kontrolü çok önemlidir fakat özellikle bu dönem radikal, çok az kalori içeren diyetlerden kaçınmalı vücudumuzun açlık-tokluk hislerine kulak vererek acıktığımızda yemeli ve doyduğumuzda yemeyi bırakmalıyız.

Akdeniz diyeti (zeytinyağı, sebze-meyve, balık, kuru baklagiller ve yağlı tohum – fındık, ceviz, badem- ağırlıklıdır) dünyanın en sağlıklı diyetlerinden birisidir. Artık bol bol tencere yemeği yapabileceğimiz zamanımız var. Kıymetini bilelim. Evde sevdiklerimizle birlikte olmanın ayrıcalığını yaşayabileceğimiz bu zor günlerde “SAĞLIĞIMIZ” kendimize en büyük hediyemiz olsun.

Her şeyin dijital ortamda yaşandığı bugünlerde eğer imkanlar el veriyorsa iyi bir diyetisyenle online görüntülü görüşmeler de yapabilir ve sağlıklı beslenmeyi daha iyi öğrenebilirsiniz.