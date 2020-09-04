Corona testi sonuçları e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor

Corona virüsü vaka sayısındaki artış hız kazandı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan test sayısı günden güne artıyor. Vatandaşlar test sonuçlarını e-Nabız sisteminden görebiliyor. e-Nabız sistemine e-Devlet şifresiyle girilebiliyor.

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPARIM?

E-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresini kullanarak veya E-İmza kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

E-NABIZ'A GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

PROFİL BİLGİLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “Kullanım Şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazısının yanında bulunan kutucuğu tıklamanız gerekmektedir.

a- Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Burada yaşadığınız ülke, il, boy ve kan grubu alanlarını doldurmanız gerekmektedir.

b- Bu bölümde ilgili alanları doldurduktan sonra “Paylaşım Seçenekleri” alanında kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz.

c- Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileri alanıdır. Burada sisteme cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz şifre bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

d- Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.