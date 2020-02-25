‘Corona virüsü endişesi virüsten hızlı yayılıyor’

PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi salonunda düzenlenen “Corona Virüs ve Korunma Yolları” seminerine konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Hüseyin Turgut, son 17 yılda üç ölümcül virüs salgını yaşandığını hatırlattı.

Corona virüs ile ilgili olarak ortaya atılan teorilere inanmadığını söyleyen Prof. Dr. Turgut, “Önceki yıllarda insanlığı etkileyen sars virüsünden 8 bin insan hastalandı, bunlardan yaklaşık 800'ü öldü. Corona virüsünde ise yaklaşık 75 bin kişi etkilendi, 2 bin kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranına bakıldığında sars virüsünde ölümler yüzde 10 iken corona virüsünde yüzde 2,7 oldu” dedi. Prof. Dr. Turgut, oranlarına bakıldığında sars, mers ya da ebola virüslerine nazaran coronada ölümlerin düşük olmasına rağmen çok hızlı yayıldığını sözlerine ekledi.

KİTLE PANİK ÇAĞINDAYIZ

Endişe, korku, panik kelimelerinin bu corona virüs salgını sırasında yaygın kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Turgut, “Tarih boyunca insanlar hastalığın yayılmasından korktular, bilgi akışı hızlanınca yeni bir kitle panik çağına girildi. Bilgi akışı artık insan yolculuğunun hızına geçti. Dünyanın bir tarafındaki felaket olayı diğer tarafında dalgalanma etkilerine neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği gibi, sosyal medya corona virüsü kullanarak aşırı bilgi yükü (infodemik) ile insanların gerçeği kurgudan ayırt etmelerini giderek zorlaştırıyor. Bulaşıcı hastalıkların yönetiminde önemli. Kafa karıştırıcı olarak zorluklar çıkarabiliyor. Salgınlar sırasında paniği yönetmek için stratejilere ihtiyacımız var. Panik, temelsiz bir korkunun, algılanan bazı tehlikelere karşı ilkel tepkinin bir yansımasıdır. Corona virüsü endişesi virüsten hızlı yayıldı” dedi.

ÇİN KARGOLARINDA RİSK YOK

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turgut Prof. Dr. Turgut, corona virüsün insandan insana bulaştığını belirterek “Ancak canlı hücreler üzerinde yayılabilme imkânı buluyor. Bu nedenle cansız yüzeylerde virüs yaşamını sürdüremeyeceğinden Çin'den kargo ile yapılan alışverişlerde bir risk unsuru görünmüyor” şeklinde konuştu.