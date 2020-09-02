Covid-19 test kuyruğu: Pozitif olan da olmayan da aynı sırada

Yurt dışına çıkmak için test yaptırmak isteyen gurbetçilere son günlerde artan vaka sayıları da eklenince Samsun’daki hastanelerde yoğunluk arttı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk bir vatandaş tarafından kaydedildi. Hastanede corona virüsü nedeniyle oluşan kuyruklar vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlar diğer devlet hastaneleri ve özel hastanelerde de aynı kalabalığın olduğunu iddia etti.

POZİTİF OLAN DA OLMAYAN DA AYNI SIRADA

Özellikle Almanya’da çalışan gurbetçilerin izinlerinin bitmesiyle birlikte test yaptırmak için hastanelere akın etmesi, artan vaka sayılarıyla birlikte hastanelerin içerisinde ve dışında uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Covid-19 virüsünü taşıyan hastaların, diğer sağlıklı olan ancak test yaptırmak isteyen vatandaşlarla aynı sırada bekledikleri ileri sürüldü. Pozitif hastalarla aynı koridor ve poliklinikleri kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, kendi aralarında ya da hastane personeliyle tartışma yaşıyor. Sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye kuralına uymamaları ise çekti.