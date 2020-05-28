Yüksekliği vücutta enflamasyon veya enfeksiyon, inme veya kalp krizi riski, yakın zamanda geçirilmiş bir kalp krizi, doku ölümü veya tümöre işaret eden CRP nedir? CRP yüksekliği belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

CRP (C-REAKTİF PROTEİN) NEDİR?

C-reaktif protein (CRP), inflamasyona yanıt olarak karaciğer tarafından üretilen bir maddedir. CRP için diğer isimler yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) ve ultra-duyarlı C-reaktif proteinlerdir (us-CRP). Kandaki yüksek düzeyde CRP, inflamasyonun bir göstergesidir. Enfeksiyondan kansere kadar çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.

CRP YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

CRP, vücudun bir bölgesinde iltihap olduğunu göstermektedir. Yüksek CRP seviyeleri de kalp arterlerinde iltihaplanma olduğunu gösterebilir, bu da kalp krizi riskinin artması anlamına gelebilir. Bununla birlikte, CRP testi son derece nonspesifik bir testtir ve CRP seviyeleri herhangi bir inflamatuar (İLTİHAP) durumda yükselebilir. Fakat iltihabın nerede olduğu bilinmemektedir. Damar sorunları olduğunda da CRP yükselir. İltihaplı bağırsak hastalığı, eklem iltihapları ve bağışıklık sistemi hastalıklarında da CRP yüksek çıkmaktadır.

CRP YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

– Açıklanamayan bitkinlik hali.

– Ağrı

– Kas sertliği, ağrısı ve zayıflığı

– Düşük vücut sıcaklığı

– Titreme.

– Baş ağrısı

– Bulantı, iştahsızlık ve hazımsızlık.

– Uyumakta zorluk veya uykusuzluk.

CRP düzeyi çok yüksek olan kişilerin, akut bakteriyel enfeksiyona sahip olması muhtemeldir.

Akut enfeksiyon belirtileri ise şunlardır:

– Yüksek vücut sıcaklığı

– Hızlı kalp atış hızı

– Kontrol edilemeyen terleme, titreme veya sarsılma

– Kontrol edilemeyen veya sürekli kusma, öğürme veya – ishal

– Nefes almada zorluk

– Döküntü veya kurdeşen

– Kuru dudaklar, ağız ve cilt

– Şiddetli baş ağrısı, vücut ağrısı, sertlik veya ağrı

– Bilinç kaybı

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