Deksametazon nedir? Corona virüsü tedavisinde yeni umut…

İngiltere'de yapılan bir araştırma Deksametazon adlı yaygın olarak kullanılan bir ilacın, corona virüsü tedavisinde kullanılabileceğini ortaya çıkardı. Virüs nedeniyle ciddi solunum yolu rahatsızlığı çeken hastaların, Deksametazon ilacı ile uygulanan tedavi sonrasında hızla iyileşme gösterdiği ortaya çıktı. İşte Deksametazon ilacı ile ilgili bilinmesi gerekenler…

DEKSAMETAZON NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır. Ağız yoluyla, kas içine enjeksiyon olarak veya intravenöz olarak alınabilir. Deksametazonun etkileri sıklıkla bir gün içinde görülür ve yaklaşık üç gün sürer. Deksametazon'un uzun süreli kullanımı pamukçuk , kemik kaybı, katarakt , kolay morarma veya kas zayıflığına neden olabilir. Deksametazonun anti-enflamatuar ve immünsüpresan etkileri vardır. Deksametazon ilk olarak 1957 yılında üretildi ve 1961 yılında ise tıbbi kullanım için onaylandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aylık bir ilacın maliyeti genellikle 25 ABD dolarından azdır. Hindistan'da, erken doğum tedavisi için kullanılan ilaç yaklaşık 0,5 ABD dolarıdır. Dünyanın birçok bölgesinde bulunur. 2016 yılında, bir milyondan fazla reçete ile Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok reçete edilen 259. ilaçtır.