Favipiravir nedir? Çin’den Corona virüsü ilacı açıklaması…

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi başkanı Zhang Xinmin, yaptığı açıklamada Favipiravir adlı ilacın corona virüsü üzerinde ciddi şekilde etkili olduğunu belirtti. “Favipiravir” isimli ilacın hafif ve düzenli vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiğinin açıklanmasıyla beraber ilaç dünya gündemine oturdu.

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya’da ve bazı ülkelerde satışta. Virüslerle mücadele eden Favipiravir’in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edildi.

ÇİN’İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE PAYLAŞTI

Çin Ankara Büyükelçiliği de Favipiravir’i paylaştı;

“‘Favipiravir isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı” ifadelerinin kullanıldığı Tweet büyükelçilik tarafından paylaşıldı.