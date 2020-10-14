Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi

Ülke genelinde sayıları 11 bin 800’e ulaşan filyasyon ekipleri, corona virüsü salgınının kontrol altında tutularak, yayılmasının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. Filyasyon ekiplerinin mesaisi, vardiya usulü gece gündüz sürüyor. Ekipler, gece geç saatlere kadar kapı kapı gezerek pozitif olan hastalar ve onların temaslılarını bulup, sorgulamaları ve sağlık kontrollerini yaparak izole edilmelerini sağlıyor.

“SON VAKA BİTENE KADAR ÇALIŞIYORUZ”

Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi görevlisi Diş Hekimi Nur Tekiner, kendilerinin bu dönemde akşam ekibinde çalıştığını anlatarak “Hastamızın durumuna göre ya ilaçlarını veriyoruz ya da uzman doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Temaslıları varsa temaslıları ile de görüşeceğiz. Onlara ilaç vermemiz gerekiyorsa ya da PCR yapmamız gerekiyorsa bu gibi işlemleri uygulayacağız. Gerekli durumlarda da sevk işlemlerini yapıyoruz. Son vaka bitene kadar biz çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“HASTAYI YERİNDE GÖRÜYORUZ”

Mobil Yerinde Değerlendirme Ekibinde görevli Uzman Dr. Ebru Selin Selçuk da “Hastanın hastaneye sevkiyle ilgili son kararı vermek için biz uzman doktorlar hastayı yerinde görüyoruz. Hastanın genel durumuna bakıyoruz, ateşini ölçüyoruz, kandaki oksijen seviyesini ölçüyoruz. Eşlik eden hastalıkları var mı bunu sorguluyoruz. Ve tüm bunların ardından sevk olup olmayacağına karar veriyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)