İlk kez bu yıl okulda değil ASM’lerde aşı olacaklar

Her yıl okulların açılmasıyla beraber bir yıl içerisinde sınıflarda yapılan çocukluk çağı pekiştirme aşıları, Covid 19 salgını nedeniyle bu yıl ilk kez Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yapılacak.

Türkiye genelindeki yaklaşık 5 milyon ilköğretim 1. sınıf ve 8. sınıf öğrencisinin 3 ay içinde aşılanmasının tamamlanması gerekiyor. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl Aşı Danışma Kurulu’nun tavsiyesi ile aşılama takviminde yaptığı değişiklikle, 1 Temmuz 2016 ve sonrasında doğan çocuklar da ilkokul birinci sınıfı beklemeden aile hekimliklerinde pekiştirme aşılarını olacaklar.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz çok uzun yıllardır hem ilkokul 1. sınıfta hem de 8. sınıfta aşılamalar yapıyorduk. 1. sınıfta difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşıları; 8. sınıfta da tetanos aşısını yapıyoruz. Eskiden okullara gidip 1 yıllık süre içerisinde tamamlıyorduk. Ancak Bakanlığın, Temmuz ayında Aşı Danışma Kurulunun önerileri ile yayınladığı bildiride, 1. Sınıf aşıları 4 yaşa çekildi ve bunlar da ASM’lerde yapılmaya başlandı. Biz Temmuz ayından itibaren başladık aşılamalara”.

“BİR YILDA YAPTIĞIMIZ AŞILARI 3 AYDA BİTİRECEĞİZ, PLANLI OLMAK ZORUNDAYIZ”

Dr. Özer, bu yıl aşılamaların çok planlı programlı yapılmak zorunda olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

“Önceki yıllarda 1 yıl boyunca yapılan bu aşıların, 3 ayda tamamlanması gerekiyor. Malum pandemi var, zatürre aşısı da gününde. Ciddi bir yoğunluk oluşmaya başladı. Aşılarımızı hem transportta hem merkezlerimizde soğuk zincirde korumamız lazım.

*Bu yıl Türkiye’de 2.5 milyon çocuk 1. sınıfa başlayacak, 8. sınıflar da 2.5 milyon civarında. Yine bizim geçen seneki rakamlara göre 18 milyon ilköğretim çocuğumuzun da her sene periyodik muayenelerinin yapılması gerekiyor. Örneğin benim kayıtlı kişi sayım 3 bin 900’lerde. Kayıtlı kişi sayılarının 2 bin 500’lere düşürülmesi lazım ki bu yığılmaların önüne geçebilelim. Bunu nasıl aşabiliriz? İş burada ailelerimize düşüyor. Lütfen bizden randevu alarak gelsinler ki bunun önüne geçelim.”

“ZATÜRRE AŞISI KALMADIĞI SÖYLENTİLERİ DOĞRU DEĞİL”

Son günlerde ASM’lerde zatürre aşısı kalmadığına dair söylentilerin de gündeme geldiğine işaret eden Dr. Özer, şu uyarılarla sözlerini noktaladı:

“Bu kesinlikle doğru değil. Aşı için gerekli soğuk zincir koşulları nedeniyle merkezlerimize sınırlı sayıda aşı getirtebiliyoruz. Çünkü tamamını getirip dolaplarımızda saklamamız mümkün değil. Burada da yığılmaların önüne geçmek adına randevusuz aşı olmaya gelinmemesi büyük önem taşıyor.” (DHA)