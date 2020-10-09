Kızılay Genel Başkanı Kınık: 19 bin 198 kişi immün plazma bağışı yaptı

İmmün plazma tedavisi Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmış ve yatan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemi. Covid-19'un kesin bir tedavisi olmamasına karşın sahadan alınan bilgiye göre plazma tedavisi uygulanan hastalarda olumlu sonuçlar alınıyor. Türkiye'de bu noktada bu bağışların alınmasını ve hastanelere, hastalara ulaştırılması görevini ise Türk Kızılay üstleniyor.

19 BİN 198 KİŞİ BAĞIŞ YAPTI

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin hemen ardından hızlı bir şekilde plazma bağışının alınıp tedavinin uygulanmaya başlandığını aktaran Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Şu ana kadar Covid-19 geçirmiş ve iyileşmiş yaklaşık 144 bin kişiye Kızılay doğrudan Kızılay ulaştı ve süreçler kendilerine aktarıldı. Yaklaşık 19 bin 198 bağışçı bu süre içerisinde immün plazma bağışı yaptı. Bu yaklaşık 20 bine yakın bağışçımızın bağışladığı immün plazma bileşenlerinin sayısıysa 45 bin. 45 bin hastaya, bazı hastaya mükerrer de takılmış olabilir ama 45 bin immün plazma bileşeni 500 hastaneye sevk edildi” şeklinde konuştu.

“PLAZMA VEREBİLECEK OLAN BAĞIŞÇILARDAN KABUL ORANI YÜZDE 92”

Hastalığı atlatan ve plazma vermek isteyen bağışçıların kabul oranının yüzde 92 olduğunu ve bu oranın dünyadaki en yüksek oran olduğunu belirten Kızılay Genel Başkanı Kınık, kimlerin bağış yapabileceği hakkında şu bilgileri verdi:

“Plazma bağışları sağlığını tekrar kazanmış bireylerden, doğu yapmamış ve gebe kalmamış kadınlardan, çünkü oralarda kan uyuşmazlık durumları oluyor. Bazı ilaçları kullanmamış, kendisine daha önce kan transfüzyonu yapılmamış, vakalardan ve belli yaş gruplarından alınabiliyor.

*Bir kişi immün plazma bağışı noktasında 8 kereye kadar bağışta bulunabiliyor ve her seferinde de aldığımız 400, 600 ya da 800 mililitre plazmalar 200 mililitrelik parçalara bölünüyor. Yani aslında 1 kişinin 5'ten daha fazla hastaya şifa verebileceğini söyleyebiliriz.

*Bu süreç içerisinde Kızılay olarak bir şey daha yaptık. Özellikle tanı imkanlarının, test imkanlarının laboratuvar imkanlarının gelişmesi ve yaygınlaşması ile beraber plazmalarda antikor miktarına bakarak bağışçılarımızdan antikorlarını almaya başladık. Dolayısıyla hedeflediğimiz immünglobulinler, antikorlar eğer o bağışçımızın plazmasında varsa alıyoruz.”

BAĞIŞÇILARA MADALYA VERİLECEK

Plazma bağışı yapan hastaları da onurlandırmak adına bir berat takdim ettiklerini hatırlatan Kınık, “Bize immün plazma bağışı yapan her ferde yaptığı sayıya bakılmaksızın, 1 kere dahi yapmış olsa bir berat ve ilerleyen süreçte de yani sayısı arttıkça da madalya vereceğiz.” açıklamalarında bulundu.

İmmün plazma bağışlarının yanı sıra kan ve kök hücre bağışlarının da çok önemli olduğuna ve kış ayları için stoklarını artırmayı hedeflediklerini belirten Kınık, “Türkiye'de, Kızılay'ın 300'ü aşkın noktada bunun 170'i seyyar olmak üzere kan bağış noktası var. Vatandaşlarımız Kızılay'ın mobil kan bağışı uygulamalarından ya da www.kanver.org sitesinden randevu alarak zaman kaybetmeksizin kendilerine en yakın noktaya giderek kan bağışında bulunabilirler. Önümüzdeki aylar kan ihtiyaçlarının artacağı kış ayları. Dolayısıyla kan bağışında da vatandaşlarımızı her zaman olduğu gibi yine duyarlılığa davet ediyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)