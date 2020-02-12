Koruyucu maske tükendi fiyatlarda 400 kat artış var

Çin’de başlayan ve ülke dışında da yayılmaya başlayan corona virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil durum ilan ederken birçok kişi de maske ile önlem almaya çalışıyor. Türkiye’deki firmaların aşırı maske ihracatı yapması Türkiye’deki maske stokunun da azalmasına neden oldu. Konuyla ilgili konuşan Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin ihracatçı firmaların yurt dışına satabilmek için maske arayışında olduğunu ancak bu talebi Türkiye’de karşılayacak üretimin olmadığını söyledi.

FİRMALARIN MİLYONLARCA KUTU TALEBİ VAR

İhracatçı firmaların büyük bir arayış içinde olduklarını söyleyen Bursa Eczacılar Odası Başkanı Şahin şöyle konuştu; “Çin’de maske üretimi durunca Türkiye’deki ihracat firmaları maske arayışına girdi. İhracatçı firmalar bizlerden 1 ila 5 milyon kutu koruyucu maske talebinde bulunuyor. Bu talebi Türkiye’de karşılayacak üretim yok. Yerli firmaların üretimi anca iç piyasaya yetiyor. İhracatçı firmalar şu an maske temin edebilmek için arayış içerisine girmiş durumda.”

N95 FİLİTRELİ KORUYUCU MASKE ŞU AN YOK

Koruyucu maskelerin çeşit çeşit olduğunu vurgulayan Oda Başkanı Şahin, “3M markanın N95 modeli var. Piyasada virüslere karşı özellikle koruyucu olan maske. O markanın o modeli şu an bulunmuyor. Başka markalardan ise tek tük anca bulabiliyoruz. Daha basit olan ameliyatlarda kullanılan maskeler var. Onları da artık az bulabiliyoruz. Ve fiyatları uçmuş vaziyette kutusu 50 TL’ydi bugün 250-300 TL’den satılmakta” diye konuştu.

MASKE OLMAZSA OLMAZ DEĞİL

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, Maske olmazsa olmazlardan bir şey midir? Bence değildir” diyerek Türkiye’de corona virüsünün görülmediğine dikkat çekti. Şahin, “Türkiye’de maskeyle gezilecek kadar önlem alınmasını gerektirecek bir durum yok. Ancak duyulmasıyla birlikte bu talep artışı yaşanıyor. Piyasada da olmayınca birileri fiyatları uçuruyor. Biranda fiyatlar 400 katına çıkmış durumda” ifadelerini kullandı.

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